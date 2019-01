Alberto de Belaunde: “FP debe superar el hecho de que haya más bancadas”

Alberto de Belaunde (Bancada Liberal) realiza un llamado a Fuerza Popular para que supere el hecho de que ya existan nuevas bancadas en el Pleno, las que ya empiezan a romper el dominio del fujimorismo en el Parlamento. Además, señala que Pedro Gonzalo Chávarry tuvo que renunciar por la presión ciudadana.

- ¿Qué pasó en la Junta de Portavoces a la que no asistió Fuerza Popular?

Lo que pasó el día lunes fue que teníamos Junta de Portavoces a las 9:00 a.m. y Pleno a las 11:00 a.m. La idea era exonerar del trámite de comisión los proyectos mandados por el Ejecutivo, no solo el del Ministerio Público, también los proyectos que están desde el 28 de julio esperando entrar en agenda. Esa fue nuestra primera Junta de Portavoces desde que nos reconocieron como bancada, pero el fujimorismo y el Apra nunca llegaron y, sin ellos, no hay quórum.

- Parece que Fuerza Popular no está muy contenta de que haya nuevas bancadas.

Como ya quedó claro en el Consejo Directivo, está en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) y de la resolución aclaratoria que dio el propio Tribunal. Creo que ya es hora de que empiecen a superar el hecho de que haya más bancadas en el Congreso.

- En su intervención aquel día usted dijo que hay un pacto de impunidad entre el fujimorismo y Chávarry.

Hasta el día de hoy no se ve en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales las denuncias contra Chávarry y siguen pateando el tema. La oportunidad que tiene el fujimorismo de probar que la valoración que hice sobre determinados hechos en el Pleno es equivocada, es empezando a priorizar las denuncias contra él, pero no lo hacen. Lo que hice fue valorar políticamente una serie de hechos: los chats de ‘La Botica’, la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho, el hecho de que hasta el día de hoy no se hayan visto las denuncias a Chávarry, que el exfiscal de la Nación haya retirado a los dos fiscales más incómodos para el fujimorismo -Vela y Pérez- y que la primera persona en salir a dar su respaldo fuera el vocero de Fuerza Popular.

- Se han hecho públicas unas imágenes en las que se ve a Chávarry en el mismo piso y a la misma hora en la que su seguridad y exsecretaria sacan documentos, es más, se van juntos. ¿Qué piensa?

Estas imágenes salen después de que el señor Chávarry haya dicho que no ubicaba a todo su personal de seguridad, después de haberle mentido nuevamente al país. Recordemos que no es la primera mentira del exfiscal de la Nación. Cada día salían estas mentiras y con la inacción del fujimorismo fueron permitidas durante meses. Si al día de hoy Chávarry no sigue siendo fiscal de la Nación, es gracias a las movilizaciones ciudadanas en las calles y al proyecto de ley mandado por el Ejecutivo, porque si por el fujimorismo fuese, este caballero seguiría en su puesto, una persona que delinque en su propia institución. Lo que han hecho con los documentos y con el deslacrado es un delito penal y espero que ahora sí veamos a un fujimorismo dispuesto a actuar.

- El presidente ha dicho que su proyecto de ley para declarar en emergencia el Ministerio Público puede servir como insumo para una discusión mayor, ¿qué opina?

Me parece muy saludable. Creo que el objetivo principal del proyecto de ley del Ejecutivo se ha cumplido, o sea, hoy Chávarry no es más fiscal de la Nación. Eso sí, ya había otros proyectos. Todos eran insumos porque la idea era discutirlos junto con el proyecto que había del Frente Amplio, el que presentó Peruanos Por el Kambio. Ahora le agregaremos el proyecto que mande la flamante fiscal Zoraida Ávalos.