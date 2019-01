“Fuerza Popular se olvidó de trabajar para la población”

¿Qué fue determinante para decidirse a renunciar?

No ha habido la concertación que el pueblo peruano pedía, el diálogo permanente. No se ha avanzado. Últimamente, la población estaba pidiendo que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales resuelva el pedido de sanción al fiscal de la Nación e hicieron caso omiso. Y otros temas más.

¿Por qué cree que nunca se dio ese pedido sobre Chávarry?

Tendrá que responder la subcomisión y el congresista Segura. No estoy en esa subcomisión, pero no se da la celeridad de las investigaciones que la población ha estado pidiendo.

¿Qué otros temas?

Ha habido más. Mucha confrontación. En un país democrático se debe buscar concertar con otras fuerzas políticas. En la campaña, Fuerza Popular prometió trabajar a favor de la nación, pero se olvidó de hacerlo. A la fecha no cumple lo que el pueblo pide. Decidí apartarme para poder seguir trabajando en beneficio de mi región y de nuestra nación.

¿Usted se sintió escuchado dentro de su bancada o no?

He estado respetando la democracia y las decisiones que la mayoría ha tomado. Pero tengo una posición política a favor del pueblo y, no siendo escuchado internamente, ¿qué tiene que hacer uno? Apartarse y continuar el trabajo que realmente el pueblo me ha encomendado.

El congresista Pariona dice que todo es culpa de quienes fueron voceros. ¿Coincide?

Ustedes han visto que siempre en Fuerza Popular hay un grupo que sale a expresarse y no dan oportunidad a los de provincia. Los provincianos también somos congresistas, tenemos el mismo derecho que los de la capital. Un voto de uno es un voto como el de ellos, una opinión de uno debe ser también escuchada. A veces, solo ellos determinan.

¿Lo han ninguneado?

No es el término. Todo tiene un procedimiento. Al ver que no se cumplía lo planteado a favor de la población, uno tiene que continuar y resolver lo que la nación pide.

¿Lo respaldaban?

No se ha visto que se quiera trabajar. El presidente nos adelantó las reformas de justicia, electoral, de partidos. Era obligación del Congreso no caer en dilaciones. El Ejecutivo nos ha adelantado.

¿Keiko cómo queda?

Sabemos dónde está, afrontando una investigación. Esperamos que el Poder Judicial resuelva pronto y le den libertad. Pero hay que ser respetuosos de las instituciones y del órgano jurisdiccional.❧