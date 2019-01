Economía y desarrollo

Turismo, poderoso indicador

Benjamín Núñez del Prado, Magíster. Profesor de Economía Universidad Andina del Cusco.

Cuando hablamos de crecimiento económico nos referimos a la cuantificación de las diferentes variables del PBI, que es el principal indicador de la producción. Al desarrollo económico podemos definirlo como el aumento cualitativo de las condiciones de vida de la sociedad a fin de promover la prosperidad de sus habitantes y/o sociedad. Un indicador de la producción en el Perú muy poderoso es el turismo, que genera crecimiento y desarrollo. Genera mano de obra, inversión del sector privado y del Estado en la mejora de los servicios básicos en la población, la puesta en valor de monumentos, el desarrollo de planta turística, etc. Lo cual genera que el mercado se desarrolle, los pueblos crezcan y sus habitantes se beneficien con la mejora del nivel de vida, por lo tanto, el turismo mejora la inversión y eleva el nivel de vida del poblador peruano mediante los indicadores del PBI nacional.

Crecimiento con equidad

Adolfo Hinojosa, Dr. en Economía. Docente UNMSM.

Si el PBI de un país crece de manera importante, esa economía se encamina en la senda del desarrollo económico. Sin embargo, no necesariamente esto es así, puesto que alcanzar el preciado desarrollo económico y social supone la intervención de otras condiciones. Una de esas condiciones es que este crecimiento sea regular y sostenido en el tiempo (40 años como el caso de la China). Pero existe otra que es mucho más trascendental que esta, esto es que el crecimiento económico debe ser con equidad. Un crecimiento sin distribución no tiene sentido. Porque desarrollo significa crecimiento económico más bienestar social, es decir, mejora de la calidad de vida no solo para unos sino para todos. En eso es lo que viene trabajando China ahora (técnicamente esta aún no es desarrollada), y ese es el reto del Perú en los próximos años, un crecimiento con equidad e inclusión social.