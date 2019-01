Augusto Álvarez: “Fuerza Popular es el Titanic y no alcanzan los botes salvavidas”

Augusto Álvarez Rodrich se refirió al retiro del pedido de moción de censura contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, anunciada por Luz Salgado en una conferencia de prensa.

“La verdad es que simplemente no tenían los votos suficientes para censurar a Daniel Salaverry y entonces hacen historias donde no existen, expuso el conductor.

Sobre las declaraciones de la secretaria general de FP en una emisora radial, Álvarez Rodrich las calificó de chistosas.

“Esta es una tremenda derrota política de FP porque no solo perdieron una moción que tuvieron que sacarla, sino perdieron cinco votos y quedó evidente donde está FP”, argumentó.

Para el periodista los últimos acontecimientos son un ‘mamarracho’ y comparó a la bancada naranja con el Titanic. “Fuerza Popular es el Titanic y no alcanzan los botes salvavidas para que se salven los tripulantes de este mamarracho”, señaló.

Por su parte, la congresista fujimorista, Karla Schaefer declaró que no son oficialistas y que si hay más renuncias los legisladores están libres de irse. “Hace tiempo no somos mayoría en el Congreso”, comentó la parlamentaria a los hombres de prensa.

El conductor de RTV especificó que el intento de censura al presidente de la Mesa Directiva por parte de la bancada naranja fue ‘un suicidio político’. “En el camino no solo no pudieron censurar a Salavarry, sino que perdieron cinco miembros de la bancada y ahora no son mayoría”, afirmó.

Augusto Álvarez Rodrich dijo que Fuerza Popular debe analizar lo sucedido en su bancada, y no los politólogos como aduce la congresista Luz Salgado. “Más que todo deben analizar psicólogos, fiscales y jueces que tienen que ver que es lo que ha pasado con un grupo que se armó mal”, puntualizó.

Por último, el periodista expresó que es una lastima el estado actual de FP, pues el partido pudo aportar mucho al país. “Han echado a arruinar dos años, en los cuales se ha perdido la posibilidad de progreso por la manera en la que quisieron manejar el país”, concluyó.