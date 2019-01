Recomiendan archivar proyecto para declarar en emergencia el Ministerio Público

El presidente Martín Vizcarra, en Consejo de Ministros, decidió presentar un proyecto de ley para declarar en emergencia el Ministerio Público, luego que el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, removiera a los fiscales del Equipo Especial. En ese sentido, la Comisión de Constitución, presidida por la fujimorista Rosa Bartra, recomendó archivar este dictamen.

La disposición de este grupo multipartidario se emitió a través de un predictamen, en donde se considera que el proyecto "incumple" con lo establecido en la Constitución Política del Perú.

Amparándose a las opiniones de algunos constitucionalistas, se concluyó a que "la declaratoria de emergencia de un órgano constitucional no está prevista en la Constitución" y que "La suspensión propuesta en el proyecto de ley es inconstitucional puesto que pretende, mediante la expedición de una ley común, establecer un procedimiento de sanción para fiscales supremos incumpliendo lo establecido en los artículos 99 y 100 de la Constitución".

"No es posible suspender a un Fiscal de la Nación en el ejercicio del cargo de [sus funciones] pues no existe procedimiento constitucional señalado para ello. Asimismo, no es posible suspender al Fiscal de la Nación en tanto fiscal supremo pues el procedimiento constitucionalmente establecido para ello es el antejuicio político", se concluye en el informe.

Como se sabe, el Ejecutivo presentó este proyecto de ley con la finalidad de reestructurar el Ministerio Público, que estaba encabezado por Pedro Chávarry. Tras su renuncia, la nueva fiscal de la Nación interina, Zoraida Ávalos, declaró en emergencia la institución.

El presidente Martín Vizcarra y el premier César Villanueva han afirmado que el proyecto no transgrede la Constitución, y en todo caso, en debate, los parlamentarios deberían demostrar por qué afirma que dicho dictamen es "inconstitucional".