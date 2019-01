Pedro Chávarry anuncia que no dejará el cargo como fiscal supremo

Tras la difusión de imágenes donde se muestra al entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, acompañado de los agentes policiales y su asesora Rosa María Venegas luego de la sustracción de documentos de la oficina lacrada, el funcionario declaró dando su versión del asunto.

De esta manera, Chávarry negó haber ordenado que parte de su resguardo policial ingresara a la oficina sellada por el fiscal José Domingo Pérez y descartó renunciar a su cargo como fiscal supremo en el Ministerio Público.

Asismismo, declaró: "Considero que no es momento y no tengo motivos para realizarlo" y que solamente estaría dispuesto a hacerlo cuando "me encuentren alguna responsabilidad".

"Mi actuación no está marcada dentro de la ilicitud", insistió Chávarry, descartando también que él mismo haya intervenido en el momento de la sustracción y pese a que en otra entrevista afirmó que solo se enteró del hecho a través de notas periodísticas.

Cabe precisar que en otra oportunidad mencionó que la investigación acerca de 'Los Cuellos Blancos del Puerto' era "un libreto mal escrito". Como se recuerda, él mismo está sindicado como presunto integrante de esta organización criminal.

Por último, deslindó de cualquier involucramiento en el hecho dirigiendo la atención hacia los autores materiales del ingreso a la puerta lacrada: "el señor Arias ha actuado de tal manera y es el único llamado a responder de la forma en que actuó".