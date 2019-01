Pedro Chávarry: "La historia de 'Los Cuellos Blancos' es algo ficticio"

El extitular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, se pronunció sobre distintos temas en una entrevista a raíz de la publicación de fotografías que lo muestran acompañado del personal que sustrajo documentos de la oficina lacrada por el fiscal Pérez, cerca a su despacho, el último 5 de enero.

De esta manera, Chávarry afirmó en RPP que "la historia de 'Los Cuellos Blancos del Puerto' la han creado, es algo ficticio", defendiéndose de las acusaciones que tiene por pertenecer presuntamente a esta organización criminal.

"No existe (la organización criminal) porque no he tenido ninguna vinculación con ellos, ni como testigo ni como investigado", insistió Chávarry pese a que desde la difusión de los 'Audios CNM' se descubrió cómo operaba la red del exjuez César Hinostroza, con quien incluso mantuvo una conversación.

Asimismo, deslindó este suceso porque "no tiene ni pies ni cabeza" la acusación que presentó hace varios meses la fiscal Sandra Castro y que el audio con Hinostroza "no tiene ningún contenido delictivo". En la misma línea, calificó la investigación como "un libreto mal escrito".

Acerca de la suspensión de su colegiatura, Chávarry indicó que "la denuncia del CAL es insólita y es parte de los ataques que vienen realizando las ONG".

Cabe precisar que Pedro Chávarry continúa siendo fiscal supremo, y en compañía de Víctor Rodríguez Monteza y Tomás Gálvez, que también asumen el mismo cargo, son sindicados como presuntos integrantes de 'Los Cuellos Blancos del Puerto'. Hasta el momento, la nueva fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ha declarado en emergencia el Ministerio Público.