RMP:“La bancada fujimorista es la más numerosa, pero ya no tiene potencia"

Rosa María Palacios , en su programa Sin Guion, se refirió a la situación del Congreso de la República y el distanciamiento entre Fuerza Popular y el Apra, tras no respaldar la moción de censura a Daniel Salaverry.

En la nueva edición de Sin Guion, Rosa María Palacios habló sobre las renuncias del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y cinco parlamentarios más. Sin embargo, fuentes del Congreso aseguran que en los próximos días 10 legisladores más dejarían la bancada liderada por Keiko Fujimori.

“Asombra la renuncia de Yesenia Ponce, pues fue protegida por muchos meses por la bancada de Fuerza Popular, también las de Glider Ushñahua y Miguel Castro porque sus cartas en general hablan de la lealtad y agradecimiento a Keiko Fujimori, lo cual es algo interesante en la división del fujimorismo”, sostuvo.

Para la conductora, los fujimoristas son ‘gallinas sin cabeza’ que han perdido su orientación. Asimismo, la abogada aclaró que Luz Salgado ha reconocido que no cuentan con la mayoría necesaria para censurar a Salaverry.

“Con 56 no les alcanza y no han obtenido apoyo de ninguna otra bancada, más bien el Apra ha dicho que no van a votar a favor de la censura”, expresó la abogada.

No obstante, RMP comentó que la bancada naranja aún puede recaudar algunos votos, pero les sería insuficientes. “Puede ser que algunos congresistas independientes como Edwin Donayre o Pedro Olaechea, pero no van a llegar a la mayoría simple que se requiere”, puntualizó.

La abogada explicó además que tal vez la bancada fujimorista no alcance los votos para admitir la moción a debate. “Por lo cual, Salaverry se consolida y otros congresistas también partirán a otra bancada que sería liderada por el propio Salaverry en oposición al fujimorismo”, añadió.

Pero ¿Qué pasó? Rosa María Palacios, explicó que la prisión preventiva a la hija de Alberto Fujimori le ha restado liderazgo, por tanto, la mayoría de legisladores fujimoristas ha visto la posibilidad de ejercer presión y poder.” Keiko Fujimori no ha podido construir un verdadero liderazgo”, detalló.

Para RMP, la equivocación de la bancada naranja es no aceptar sus errores. “Lo único que reconocen, y lo ha dicho el señor Tubino, como error garrafal fue no incluir en la lista parlamentaria a personas de la vieja guardia del fujimorismo”, expuso.

“Aun cuando la bancada fujimorista siga siendo la más numerosa ya no tendrá la potencia que tenía”, declaró la abogada.

La conductora de RTV aseguró que la censura no procedería. Además, sostuvo que está tarde sabremos cómo está dividido el fujimorismo. “Esta tarde no se va a admitir la moción de censura y sabremos con precisión ¿Quiénes son los que están? Quienes están en los saldos de FP y quienes quieren irse”, dijo la conductora.

Por último, Rosa María Palacios habló sobre la complicada situación de Gonzalo Chávarry, tras la publicación de imágenes que lo comprometen con la vulneración de las oficinas lacradas. “Es evidente que el exfiscal Chávarry ha tenido protección de Fuerza Popular, pero esa protección se acabó y se agrava aún más por las fotografías publicadas hoy”, concluyó.