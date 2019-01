Cinco feminicidios en menos de nueve días - 10 minutos Edición Matinal

Temas del día:

-Cinco feminicidios en los primeros días del 2019.

-Está tarde se realizará Pleno para resolver moción de censura contra Salaverry.

-Fuerza Popular en crisis.

-Martín Vizcarra descarta cuestión de confianza.

-Nicolás Maduro juramentará por cuarta vez como presidente de Venezuela.

Cinco feminicidios han ocurrido en estos nueve días del 2019. El día de ayer y en presencia de decenas de personas, Sandro Villegas Arévalo le disparó a quemarropa a su expareja identificada como Ingrid Arizaga Bandin (36). La víctima era madre de cuatro menores de edad y trabaja como ‘jaladora’ en un puesto e comida del mercado Santa Rosa, en el Callao. El feminicida trabajaba en una empresa que prestaba seguridad al Ministerio de la Mujer.

Hoy el Congreso sesionará para resolver la moción de censura contra el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, presentada por Fuerza Popular. Por su parte, el Apra manifestó que votará en abstención. "Hemos decidido no respaldar la moción y votar en abstención porque consideramos que se está abriendo la posibilidad de un mecanismo de entendimiento y de búsqueda de nuevamente de niveles de gobernabilidad que deben también establecerse en el Congreso", señaló el congresista Mauricio Mulder en comunicación con La República.

En la noche de ayer, cinco legisladores renunciaron a la bancada liderada por Keiko Fujimori. Los parlamentarios Glider Ushñahua, Yesenia Ponce, Miguel Castro y Rolando Reátegui hicieron públicas sus renuncias a través de cartas dirigidas al vocero fujimorista, Carlos Tubino. No obstante, fuentes del Congreso afirman que en los próximos días la bancada naranja perdería otros 10 parlamentarios.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, descartó cuestión de confianza ante la renuncia del exfisal de la Nación, Pedro Chávarry. "Nosotros presentamos una propuesta para que, si alguien también puede dar aportes, los aceptamos. Por lo demás, dados los resultados y decisiones de los últimos días, el tema de la cuestión de confianza, que es una facultad del Ejecutivo, queda en una intensidad mucho menor”, añadió.

San Isidro: Un sujeto fue detenido por tocar y grabar a usuaria del Metropolitano. La denunciante Violeta Beas Otero (30) acusó a Richard Armando Crisanto Castillo (34) de acoso y de grabarla con su celular por debajo de su falda, dentro de un bus del Metropolitano. “Antes de ingresar al bus sentí unos ciertos topes y volteó porque ya eran reiterativos. Es así que he visto una lonchera que estaba ya condicionada con un celular y un flash. Es ahí que llamo al personal del Metropolitano que vino a auxiliarme”, sostuvo la agraviada a Canal N.

Venezuela: Nicolás Maduro tuvo fuertes palabras contra el presidente Martín Vizcarra. “No me sé el nombre, no sé cómo se llama. Vizcaya, Vizcurra, no sé cómo se llama ni cómo llegó a ser presidente del Perú, no lo conozco”, indicó Maduro en conferencia de prensa.

Enlace en vivo: La Victoria. A los exteriores del colegio César Vallejo padres de familia madrugan en largas colas para conseguir una vacante para sus hijos. Cada día solo ingresan cuarenta personas y son atendidas únicamente por el director de la institución.