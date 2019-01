Colegio de Abogados

Señor Director:

El Colegio de Abogados de Lima, el año 2017, suspendió a 114 abogados por malas prácticas, tal como es de verse en la página 6 del diario LR del 29 de abril del 2017; y, el 6 de enero del 2019, el mismo Colegio de Abogados de Lima suspendió la colegiatura del abogado Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, hasta hace poco Fiscal de la Nación, por una falta ética. Sin embargo, el Colegio de Abogados de Lambayeque hasta la fecha no se pronuncia sobre las malas prácticas de dos abogados, denunciadas por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque, así como de una queja contra un abogado, condenado por sentencia firme, por el delito de omisión de asistencia familiar, tal como es de verse en la página 15, de la Crónica Judicial del 25 de mayo del 2017 y denuncia de parte del 5 de enero del 2017, respectivamente. Si la directiva que está de salida no lo hace, pese al tiempo transcurrido, por apañar la corrupción, esperamos que la directiva entrante sí lo haga, lo que demostrará que está a tono con la lucha anticorrupción, venga de donde venga.

guillermo d. Guado correa

Por trenes de pasajeros

Señor Director:

El presidente Vizcarra debe escuchar el clamor del pueblo para licitar nuevamente los servicios de pasajeros y de carga del Ferrocarril Central, dado que la concesión de 1999 solo favoreció a las empresas del señor Olaechea y, de esta forma, recuperar los trenes de pasajeros con un sentido netamente social y de lunes a sábado, recuperar las estaciones abandonadas. Con el ingreso de otras empresas se recuperaría la carga perdida por el ferrocarril y que hoy se transporta a través de la Carretera Central y que se encuentra colapsada. Los trenes de pasajeros son de vital importancia para la región central del país. Se tiene que recuperar la estación de Desamparados para uso exclusivo del ferrocarril, porque no existe otra en la capital que la pueda reemplazar. Alto a la ineptitud de los ejecutivos del ferrocarril que solo se ven favorecidos con el transporte de minerales y que no se fijan en los moradores de la ruta y que no tienen otro medio como el tren que les pueda ofrecer seguridad.

Tenemos el segundo ferrocarril más alto del mundo, pero que no se le da el debido valor. Saludo los comentarios aparecidos el pasado 29 de diciembre del año pasado, en su prestigioso medio, correspondientes a los señores Pedro Morales y Jorge Zelaya, verdaderos defensores para la recuperación de nuestro histórico Ferrocarril Central.

Luis noriega rincón

Apoyo a Salaverry

Señor Director:

Daniel Salaverry es una persona inteligente que ha sabido rectificar errores. Tienes el apoyo de la población. Hay que seguir adelante y juntarse con gente que vale.

Jesús Alfredo Romero Polo

Reservorios en el norte

Señor Director:

No solo Otuzco sino también las demás provincias del ande liberteño contarán con reservorios y microrreservorios familiares o multifamiliares que les permitirán almacenar agua para abastecer la siembra de sus diferentes productos durante todas las estaciones del año. Se conoce que Otuzco ya cuenta con más de mil reservorios implementados durante la gestión municipal recién culminada y aún existen 600 por culminar.

rebeca moscol

