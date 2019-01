La última soledad

Nicolás Maduro jurará hoy como presidente de Venezuela contra su pueblo y contra el mundo, luego de que en mayo pasado impusiese su reelección en un proceso electoral que la comunidad internacional calificó de fraudulento, sin la presencia de los principales partidos de la oposición organizados en la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y con una participación de apenas el 46% de los electores, contra el 80% de las elecciones anteriores.

La juramentación será en familia; solo un pequeño grupo de presidentes estarán presentes, y todos del bloque que cree que en Venezuela hay democracia y un gobierno legítimo, como son los de Cuba, Nicaragua, Bolivia y El Salvador; 13 países de A. Latina emitieron recientemente una declaración en la que consideran ilegítimo a Maduro y ninguno de ellos enviará una delegación.

El oficialista Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha cambiado el procedimiento de juramentación. No se hará ante la Asamblea Nacional, como lo dispone la Constitución, porque este órgano no reconoce a Maduro. Ni los socios lejanos del régimen venezolano estarán en la primera línea –como Rusia, China o Turquía, que han enviado delegaciones de segundo o tercer nivel–, de modo que la prensa oficialista ha tenido que rendir honores al presidente de Osetia del Sur, un país que la comunidad internacional no reconoce.

La soledad del régimen de Maduro se extiende a otras regiones; la Unión Europea (UE) se ha pronunciado por nueva elección presidencial libre y justa y los países miembros de la UE han enviado a Caracas representantes por debajo del rango de embajador a la toma de posesión.

En A. Latina ha sido una sorpresa la abstención del nuevo gobierno de México respecto a las medidas planteadas por el Grupo de Lima. La diplomacia de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cree que la presión que se ejerce contra Maduro es una intromisión en asuntos que solo les corresponde a los venezolanos, un razonamiento trasnochado que colisiona con el enfoque universal de la defensa de la democracia y los DDHH y las libertades que impera en las relaciones internacionales.

No puede esperarse nada del nuevo gobierno de Maduro, que será la extensión de las políticas de los últimos años con probables cambios de cara en algunos sectores. El nuevo plazo que corre desde hoy en el hermano país no reporta alivio en la situación de las libertades democráticas ni en la economía: para todos los efectos ha fracasado el último programa económico presentado como una gran solución.

A pesar de ello se advierten cambios que no pueden pasar inadvertidos; por ejemplo, se han cancelado los intentos de diálogo impulsados los últimos cuatro años como una coartada del régimen de Maduro, con la azarosa participación del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y el Vaticano, quedando la situación venezolana como un desafío interno y externo de las fuerzas democráticas que tienen ahora el camino expedito para impulsar un nuevo período de demandas que acaben con la salida del poder de Maduro.