Asuntos laborales

Sin recortes de derechos

Elio Béjar, Sindicato Único de Inspectores de Sunafil.

La Política Nacional de Competitividad y Productividad, política no dialogada con los trabajadores ni microempresarios, sostiene que el trabajador peruano es costoso, lo que impide su formalización. Olvida que la condición básica para formalizar es la existencia de empresas productivas con márgenes de ganancias que permitan cubrir los costos de la formalidad. La informalidad (72,5 % de la PEA), está en empresas de 1 a 10 trabajadores (88%) de pequeño capital, con economía de subsistencia. Pequeñas unidades agrarias, puestos de venta, emprendimientos que surgen por falta de empleo. El Estado debe liderar, pues, el crecimiento empresarial, no el recorte de derechos. En el Perú, para un empleador diligente que sabe usar correctamente las causales válidas de despido por falta de capacidad o por inconducta del trabajador, el costo del despido es 0%. No hace falta legitimar la arbitrariedad en el despido.

Por una Sunafil fortalecida

Víctor Gómez Rojas, Sindic. Único de Inspect. Sunafil.

El nombramiento del Superintendente Juan Carlos Requejo trae el recuerdo de su labor como secretario general, donde privilegio el tema de ascensos y contar con más inspectores, lo cual fue positivo. Está pendiente más ascensos en lugares como Lima, Cusco, Junín, entre otros. La parte negativa es que en los laudos arbitrales, con sus inspectores, recusaban a los árbitros, buscaban su improcedencia o impugnaba judicialmente, desconociendo sus derechos. Esperamos que este actuar sea corregido. Se debe contar con intendencias a nivel nacional, con inspectores con todas las facultades, locales propios, mobiliario, vehículos, reembolso de movilidad, equipos de protección personal. Los inspectores velaremos por el reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores, esperemos que el superintendente dé el ejemplo y vele por respetar los derechos de los inspectores y fortalezca la institución.