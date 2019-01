Piura: encuentran varias irregularidades de gestión saliente en municipalidad distrital

El alcalde del distrito de La Brea-Negritos, Roger Genovés, dio a conocer haber encontrado una serie de irregularidades generadas por la gestión del exalcalde, Pedro Hoyos León, por lo que se viene evaluando si se procede a denunciarlo penalmente por los cuestionados actos, en la región Piura.

La primera autoridad edil, señaló que, en un primer balance, se ha encontrado una serie de irregularidades cometidas durante el periodo de Hoyos León, que vienen siendo evaluados con la Procuraduría Municipal a fin de determinar qué acciones se deberían de tomar por el perjuicio generado en contra de la comuna distrital.

Roger Genovés, dijo que entre los hechos cometidos por la anterior gestión, es de una serie de contratos cuya documentación está no habida, lo que ha generado el constante reclamo de empresarios y contratistas que ni siquiera son de la provincia e incluso comentó que hay contratos que no cuentan con la debida firma, por lo que se vienen notificando a la ex autoridad edil y sus funcionarios para su esclarecimiento, caso contrario procederán a realizar las denuncias ante las autoridades pertinentes.

También refirió que otra de las irregularidades es la obra inconclusa del mercado distrital, la cual ha sido intervenida por la Contraloría General de la República y la asignación de 236 mil soles para el mantenimiento del muelle del sector La Providencia que no es usado por la población pesquera y que no deja ingreso alguno a favor de la comuna distrital, por lo que el gasto asignado es inadecuado.

“La gestión de Pedro Hoyos no deja una deuda de 2 millones de soles por temas de arbitrajes, falta de pago al personal, liquidaciones, vacaciones truncas, entre otros. Hemos encontrado una municipalidad desordenada y con una serie de irregularidades que venimos evaluando para su posterior denuncia ante las instancias pertinentes del Estado, porque a mí no me va a temblar la mano, pero si le aseguro a la población negriteña que en un mes estaremos generando fuentes de trabajo” expresó el alcalde Roger Genovés