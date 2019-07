APP no apoyará moción de censura de FP contra Daniel Salaverry [VIDEO]

El vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, César Vásquez, anunció que su bancada no respaldará la moción de censura presentada por Fuerza Popular contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry.

“[¿Van apoyar la moción de censura?] No, a pesar que no votamos por Salaverry y su mesa directiva. No vamos a apoyar la censura porque creemos que los argumentos no son suficientes para descabezar al principal poder del Estado”, indicó en diálogo con La República.

César Vásquez recalcó que Fuerza Popular no cuenta con los argumentos necesarios para censurar a la Mesa Directiva que presidente Daniel Salaverry. “No es una falta absolutamente grave”, precisó.

“Muchas veces este tipo de impasse se han solucionado con sesiones de portavoces o con reuniones. No es necesario que dejemos sin titular al congreso de la República por un incidente creo cotidiano como este”, explicó.

En la víspera, el portavoz de Fuerza Popular, Carlos Tubino, anunció que presentará una moción de censura contra el titular del Legislativo, tras un altercando entre Daniel Salaverry y la bancada fujimorista.

“Hemos presentado una moción de censura contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, por sus reiteradas infracciones al Reglamento del Congreso, es imperativo dejar constancia que defenderemos la Constitución y las Leyes en toda circunstancia, exigiendo respeto, al igual que a todas las bancadas”, escribió.