Daniel Salaverry anuncia que renunciará a Fuerza Popular [VIDEO]

El presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, anunció que este miércoles 9 de enero renunciará oficialmente a Fuerza Popular, bancada que presentó este martes una moción de censura en su contra por, según el partido naranja, su "ejercicio abusivo de su cargo en la dirección y conducción del Congreso".

"Después de una moción de censura presentada por mi propia bancada, ya mi permanencia es insostenible. El día de mañana voy a tomar la decisión de oficializar una renuncia por un tema de dignidad", sostuvo el presidente de la Mesa Directiva 2018-2019 en una entrevista para Latina.

Además, Salaverry lamentó que en los últimos días fue víctima de "improperios, insultos" por parte de los miembros de Fuerza Popular, y que su única intención era dejar bien la imagen del Congreso y, por ende, la de la bancada que lo puso en la presidencia del Parlamento.

"Me han dicho dictador, traidor, que me quite las rodilleras. Nunca les he hecho caso, porque no quería perder el enfoque que es primordial: recuperar la imagen del Congreso, recuperar la confianza de la gente, hacer las cosas correctamente, manejarme como presidente de manera objetiva, imparcial. Si eso les incomoda a algunos congresistas, en especial a alguno de Fuerza Popular, lo lamento mucho", agregó.

Finalmente, el titular del Poder Legislativo agregó que su trabajo se basa en "el clamor de la población, que ya no quiere más confrontaciones y está harta de los pleitos. Quiere ver a sus instituciones trabajando hombro a hombro."

Dato

- El 22 de octubre del 2018, Daniel Salaverry pidió licencia temporal como miembro de Fuerza Popular para, según indicó en aquella oportunidad, "mantener la imparcialidad".