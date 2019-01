“Niños de azul, niñas de rosa”

Meninos multicolores



Estefanía Chumpitaz C., especialista en tendencias.

Durante años, desde nuestro nacimiento se nos ha impuesto colores para vestir, clasificando el rosa y el azul en dos bandos, femenino y masculino. Este pensamiento debe quedar atrás, un color no define nuestro género. Somos multicolores, todos somos como un pequeño “Pony”. Esta semana la nueva ministra brasileña del Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves, ha causado revuelo en su reciente nombramiento con un video en el cual menciona “menino veste azul e menina veste rosa”, además habla sobre una “nueva era” en Brasil y su comentario ha sido rechazado por un gran número de la población local e internacional. Esa clasificación de colores solo genera algo negativo en las luchas de la comunidad LGBT y en la igualdad de género. Tengo una pregunta: ¿Qué color te identifica? A mí el del arcoíris.

Promueve la discriminación

Brenda Garay Rengifo, comunicadora social.

¿Qué fundamento justifica que los “niños vistan de azul y las niñas de rosa”? Ninguno. Ni bíblico, ni científico. Pero eso no parece importarle a la actual ministra de la Mujer, Familia y los Derechos Humanos de Brasil; además pastora conservadora evangélica. El mensaje de Damares Alves es potente y peligroso, ya que el estereotipo de lo femenino y masculino promueve el prejuicio que justifica la discriminación, la violencia, y en algunos casos el asesinato. El Perú no es ajeno a esta realidad y sería lamentable que los grupos conservadores religiosos, contraatacaran la implementación del Currículo Nacional de Educación Básica. La vigilancia de las organizaciones de la sociedad civil salvaguarda los avances logrados en el tema. No obstante, el Estado debe garantizar la institucionalización de esta política pública.