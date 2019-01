Objetivo cumplido

La renuncia de Pedro Gonzalo Chávarry como fiscal de la Nación es la victoria de una vasta exigencia ciudadana, especialmente aquella irreductible e incansable que se expresó democráticamente en los últimos meses en las calles del país. Al mismo tiempo, es una dura derrota de los sectores contrarios a la reforma de la justicia que durante el mismo tiempo lo defendieron y estimularon en el Congreso y fuera de él a sabiendas de las acusaciones que recaen sobre el ahora exfiscal.

Los seis meses de gobierno de la fiscalía de la Nación que acaban de concluir fueron de un intenso conflicto por la impunidad de los poderosos. El desafío lanzado por políticos y partidos al sistema de justicia para evitar ser investigados ha fracasado, y ese es el mar de fondo de una batalla que aún no termina. Fuerza Popular, el Apra y su corte mediática no pudieron presentar al renunciante fiscal como un paladín de una supuesta “verdadera lucha contra la corrupción” a diferencia de los procesos en los que ellos están involucrados, en los que se encuentran objetivamente cercados por los fiscales y en los que ejercían una manifiesta obstrucción. Ha quedado claro que esa estrategia consistía en distraer a la justicia para que no realice su trabajo y a ese único interés se debió su extrema defensa de Chávarry.

Por lo expuesto, esta renuncia es también la victoria de las fuerzas internas incorruptibles de la fiscalía que se resistieron a que su institución fuese tomada por los investigados, y en tal sentido tuvo un significado honorable y valiente la gesta de un grupo de fiscales directamente atacados por el grupo de Chávarry en el Ministerio Público, y los centenares de fiscales que distrito tras distrito judicial se expresaron públicamente contra el extraño cuerpo que quería parasitar su institución.

No podría decirse que la receta de la reforma de la fiscalía está resuelta. Es cierto que la nueva fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, tiene todas las condiciones para liderar un tránsito en esa institución desde la arbitrariedad a la que fue sometida por su antecesor. Sin embargo, los desafíos son serios y una buena parte son inmediatos, como desarmar los mecanismos de intromisión y hostilidad a los fiscales incómodos a los Cuellos Blancos –varios de los cuales tiene asiento en la Junta de Fiscales Supremos– y garantizar en lo que le corresponde la suscripción del acuerdo de colaboración con Odebrecht que Chávarry y sus aliados investigados estuvieron a punto de derribar.

En el fondo de las cosas, la crisis de los últimos meses ha puesto en evidencia la necesidad de cambios profundos en la fiscalía, y ese fue el propósito del proyecto de ley presentado recientemente por el Ejecutivo. Sea desde la vía que fuese, y a partir del cambio operado en el más alto cargo de esa institución, es ineludible el cambio de la Ley Orgánica del Ministerio Público como un componente concurrente con la instalación de la Junta Nacional de Justicia.