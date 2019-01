Asesora de Chávarry trabajó antes en despacho de Karina Beteta

Este martes se denunció que la excongresista Rosa Venegas Mello, ahora asesora del Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, se llevó documentos de la oficina de Juan Manuel Duarte, exconsejero del titular del Ministerio Público. No obstante, la funcionaria había trabajado anteriormente en el despacho de la fujimorista Karina Beteta.

La relación entre ambas surge a partir entre el 2006, cuando ambas llegaron al Congreso en representación de Unión Por el Perú: Venegas por Piura y Beteta por Huánuco.

“Yo la conozco a ella, porque ha sido congresista conmigo entre el 2006 al 2011”, indicó la actual parlamentaria de Fuerza Popular a ATV.

El trato entre las dos no se quedaría solo en el periodo parlamentario 2006-2011. Ambas no lograron la reelección, pero Karina Beteta asumió una curul, en julio del 2015, en representación de Fuerza 2011, luego que quedara inhabilitado el congresista Alejandro Yovera.

Con la llegada de Beteta, Rosa Venegas también volvió al Congreso, aunque como su asesora. Al cambio de gobierno, Venegas Mello cambió de cargo por Asesora II, hasta agosto del 2018, según reportes de Transparencia. En este último puesto ganaba 7 789 soles.

Según Karina Beteta, Venegas Mello no vio temas de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, sino sobre puntos de la mujer y aspectos de apoyo social.

La asesora de Pedro Chávarry, en entrevista a Exitosa, aseguró que presentó su carta de renuncia porque “a mí Juan Manuel Duarte, quien me convocó (al Ministerio Público), me había ofrecido una mejor remuneración y me fui porque por mi mejoría, yo mi casa dejaría”.

Rosa Venegas añadió que renunció como asesora del titular del MP, debido a que se trata de un cargo de confianza, que debe dejar con la salida del Fiscal de la Nación.