El informante: Apelación bajo crítica, por Ricardo Uceda

La crisis del Ministerio Público puso en un segundo plano la sentencia que confirmó la prisión preventiva de 36 meses a Keiko Fujimori. Lo más llamativo es que la Segunda Sala Nacional de Apelaciones dejó de lado la principal fundamentación del juez Richard Concepción Carhuancho, basada en los chats de La Botica, un grupo de Whatsapp de la cúpula de Fuerza Popular. Aparecían como la principal evidencia de que, en libertad, ella obstruiría el proceso investigativo.

¿Por qué fueron desestimados? Un primer grupo de chats revela que los congresistas de Fuerza Popular y el asesor Pier Figari se proponían atacar al fiscal Domingo Pérez por haber viajado a México durante la prisión preliminar de diez días impuesta a Fujimori el 10 de octubre. La aprobó el juez Concepción.

Si Pérez había pedido esta prisión, de naturaleza urgente, ¿por qué se fue de viaje? Era una crítica válida y los militantes de cualquier partido con un líder preso en similares circunstancias hubieran hecho lo mismo. La Sala de Apelaciones presidida por César Salhuanay acogió el agravio planteado por la defensa tras evaluar este contenido de los diálogos. No tenían relación con un delito de lavado de activos, además de que eran conversaciones privadas entre congresistas no investigados.

Yendo más allá

El segundo grupo de chats revelan instrucciones de Keiko Fujimori –con participación de Figari y congresistas– para defender al Fiscal de la Nación Pedro Chávarry. La Sala de Apelaciones no los consideró porque habían sido presentados de sorpresa en una audiencia, causando indefensión a los imputados. Por lo demás, el propio Domingo Pérez, en audiencia, dijo que no utilizaría los chats contra Keiko sino contra Figari. El juez Concepción ignoró esta declaración del fiscal y los usó como elemento de convicción para sustentar la prisión preventiva. La Sala de Apelaciones le llamó la atención, diciendo que “el juez no puede ir más allá de la evidencia ofrecida en modo y forma por el fiscal”.

El peligro de que obstruyera a la justicia era el flanco débil de Keiko Fujimori ante su pretensión de obtener libertad. Es uno de los tres requisitos que simultáneamente deben concurrir para imponer una prisión preventiva. Otro, prueba suficiente como para llevarla a juicio, lo cumplía. También una prognosis de pena superior a cuatro años. Para descartar obstrucción la Sala de Apelaciones debía convencerse de que ella no fugaría ni entorpecería al Ministerio Público. Aceptó lo primero, no lo segundo.

El locuaz TP3

Mediante un cuadrito, el tribunal describió la forma en que se convenció de que Keiko ordenó esconder cien mil dólares entregados al congresista Rolando Reátegui, el Testigo Protegido 3. El TP3 hizo muchas afirmaciones: algunas no pudieron ser corroboradas –como su presencia en un local partidario sobre cuyas características dio tres versiones distintas– pero la mayoría sí. Sobre todo la de que entregó el dinero a tales y cuales personas para que lo vuelvan a meter a Fuerza Popular. Estas personas lo confirmaron y existen los vouchers probatorios de los depósitos.

Según los jueces hubo una directa participación de Fujimori en la influencia y presión a testigos para que sus declaraciones mantengan la apariencia de aportes económicos inexistentes. “Un nivel de obstrucción concreto y no especulativo, sustentado en hechos base plurales y convergentes como las declaraciones de testigos y prueba documental”. Antes descartó la tesis de la defensa de que aquello no pudiera presumir lavado de dinero. La orden al TP3 que se dio por cierta era para ocultar la identidad de aportantes que no querían ser identificados.

Los 36 meses

Lo segundo más destacable de la sentencia es el motivo por el cual confirma la duración de la prisión preventiva. Si ya la excesiva imposición de esta medida despierta fundamentadas críticas, el alargamiento de las mismas a 36 meses –una costumbre de la Sala Penal Nacional y especialmente del juez Concepción– agrava las distorsiones. En más de un caso la Segunda Sala de Apelaciones se ha opuesto a extender aún más la detención, porque ocurre que luego de obtener tanto tiempo, las fiscalías recién empiezan a investigar para hacer un buen papel en el juicio oral. El de Fujimori no parece ese caso. Entonces, ¿por qué tres años de prisión?

Los jueces dicen que no tomaron posición al respecto porque la defensa técnica no se lo solicitó. En el agravio 46, la defensa dice que como los argumentos para solicitar la prisión preventiva son ilegales, “debatir sobre su duración es un ejercicio lógico en vano”. La respuesta del colegiado fue que los supuestos para imponer la prisión preventiva son distintos de los aplicables para el plazo. Y que al no contar con los elementos para discutir ese punto, “que debería ser propuesto por la defensa técnica”, carece de objeto emitir pronunciamiento. En el caso de Pier Figari, cuya prisión fue ratificada por peligro de interferencia con la justicia, su defensa tampoco objetó el plazo de 36 meses.

Peligro eterno

El colegiado hizo un apreciable esfuerzo por corroborar los abundantes elementos de convicción aportados por el Ministerio Público, asumidos sin mayor control por el juez Concepción. El punto más fuerte de Keiko Fujimori era su arraigo –domiciliario, familiar y laboral–, que según la ley determina el peligro de fuga. El juez no lo aceptó. Dijo que un arraigado siempre se podía escapar.

Los jueces de segunda instancia lo reprobaron: “Por más esfuerzo que haga la defensa técnica por acreditar la concurrencia de todos los arraigos, nunca podrá desvirtuar el hecho de que otros imputados se hayan fugado”. También hacen notar que cuando le preguntaron al fiscal superior, Rafael Vela, si compartía el criterio del juez, este contestó que sí, y dio como sustento una resolución de la Corte Suprema que no era aplicable al caso.

El caso Herz

Es gravísimo, como lo hace ver la Sala de Apelaciones, el haber enviado a prisión a Ana Herz, mano derecha de Keiko, sin una imputación específica por parte del fiscal Domingo Pérez. También es sorprendente la cantidad de inferencias sin base objetiva empleadas para encarcelar 36 meses a Vicente Silva Checa. Lo hace notar, describiendo cada episodio, la ponente del caso, Jessica León.

Las resoluciones muestran que los supermagistrados Vega y Pérez no son infalibles. Importa considerarlo en un contexto de alabanzas desmedidas y de crisis de las instituciones, y cuando no debe extenderse la politización de la justicia. En un mensaje público, el juez Concepción se declaró ciudadano antes que juez y acusó alegremente a sus investigados de Fuerza Popular.

La defensa de Jaime Yoshiyama lo ha recusado.