Señor Director:

El señor Burga Zamora, al asumir la presidencia de la Corte de Lambayeque, ha dicho que va a esperar que el MP actúe con celeridad y responsabilidad para encontrar las presuntas irregularidades que habrían cometido algunos jueces de esta corte. En lugar de disponer que el órgano de control abra una investigación, él ha decidido esperar que estas vengan desde afuera. Es como el caso de la expectoración de varios jueces el año pasado, que por el mal principio de solidaridad cuidan a su colega, cuando debiese primar la administración de justicia. Ahora, él debe pedir información al MP sobre la declaración del alcalde de Olmos, que involucra a jueces y fiscales en corrupción. Además, no solo debe esforzarse en mejorar la infraestructura de la corte, sino también en la capacidad de trabajo de todo el personal, tal como lo invoca el actual presidente de la Corte de La Libertad, pues la población no encuentra una explicación de que a mayor capacitación, la administración de justicia no avance.

Guillermo D. Guado

DNI 16424920

Prófugo de la justicia

Señor Director:

A propósito del proceso por lavado de activos contra el partido Fuerza 2011 y su lideresa Keiko Fujimori, hemos notado con preocupación que Jaime Yoshiyama Tanaka no regresa al país. Él fue delatado e implicado en el caso por su sobrino Jorge Yoshiyama. ¿No era Jaime Yoshiyama quien iba a ejercer como vicepresidente? ¿Este señor pretendía “personificar a la Nación” en el caso que, de haber sido electa la presidenta de la fórmula, le tocara a él este cargo? Esta es la verdad de las cosas. Considero que él no volverá y quedará en los anales de la historia del país como un prófugo de la justicia. Espero equivocarme y que pronto esté de regreso en nuestro país, con esposas o sin ellas, lo que sería mejor para él, si desea mantener algo del nombre que aún le queda en la sociedad, y no el apelativo de “prófugo de la Justicia”.

Rolando Calderón

Abogado Reg.

Revisar prescripción

Señor Director:

Una vez más errores en la legislación nacional han permitido que dos peruanas con ascendencia japonesa adquieran la prescripción judicial de sus denuncias. Esta figura legal debe ser revisada, pues no se termina el juicio y un culpable podría salir inocente. Estas señoras se encuentran desde hace tiempo en el extranjero, una de ellas en el Japón, donde no se aplica la extradición, razón por la cual sus juicios no han seguido el debido proceso y los líderes de Fuerza Popular nunca exigieron un juicio justo. El abogado de una de ellas invocó la prescripción por el tiempo transcurrido, pero no demostró la inocencia de su patrocinada, a pesar de la denuncia de Susana Higuchi. Esto es injusticia.

Martín Isla

DNI 08207900

Expulsión de Chávarry

Señor Director:

La Junta Directiva de la Asociación Nacional de Escritores, Artistas e Intelectuales del Perú (ANEA-Perú) acordó solicitar al Colegio de Abogados de Lima la expulsión del Fiscal de la Nación Pedro Chávarry, debido a que sus recientes acciones vienen perjudicando la imagen del profesional del Derecho y fomentan el desgobierno del Ministerio Público. Así, ANEA exhorta a los integrantes del Comité de Ética del CAL que cumplan con sus funciones de manera transparente.

reynaldo cervantes

Pdte. de anea-Perú