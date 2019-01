El congreso pierde una oportunidad

El Congreso pierde una gran oportunidad de tratar de reconciliarse y conectarse con el país. Una manera de poder solucionar de manera inmediata la crisis que existe en el Ministerio Público es dando trámite al menos a las denuncias constitucionales contra el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry.

En el Pleno, la señora Luz Salgado dijo que César Segura ya había anunciado que le iban a dar trámite, pero del dicho al hecho hay mucho tramo. Las políticas son gestos, hechos también.

Sin embargo, esto no es suficiente. Si la Junta de Portavoces no pudo encaminarlo, ellos mismos pudieron haber tomado la inactiva. El señor Segura pudo tener gestos y empezar a dar trámite a las denuncias. Recuerde el caso de Kenji Fujimori.

Yo creo que Chávarry no debe estar un minuto más en el Ministerio Público. No obstante, creo que el proyecto del Gobierno debe cambiar a una propuesta más acorde con la Constitución. Hay que hacer una reforma rápida en al Ministerio Público.

Exigir que se anule la decisión del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, de acatar el fallo del Tribunal Constitucional que permite la creación de bancadas, es un pretexto.

Si sabemos que estos señores van a buscar cualquier excusa para no ver este proyecto y decir que es anticonstitucional, el presidente de la República debería cambiarlo y ya no permitir que se tenga algún pretexto para que el Apra y Fuerza Popular sigan dilatando este análisis.

En mi opinión, estas propuestas están entrampadas en la medida en que no se presenten cosas que no sean compatibles con la Constitución. He visto que se ha planteado un proyecto para recomponer la Junta de Fiscales Supremos y es una buena proposición.❧