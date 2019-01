Alejandra Aramayo pide que una mujer asuma como fiscal de la Nación

El todavía fiscal de la Nación Pedro Chávarry anunció que este martes presentará su renuncia ante la Junta de Fiscales Supremos. Esta previsible decisión ha generado que se especule con quién sería su reemplazo. Para Alejandra Aramayo, una mujer como titular del Ministerio Público sería positivo.

"Me parece trascendente la decisión que vaya a tomar la Junta Extraordinaria de Fiscales Supremos el día de mañana. Que no sea nadie que polarice el Ministerio Público. Demos la oportunidad, ojalá, a una mujer que pueda liderar la entidad o a una persona que no esté cuestionada", dijo Alejandra Aramayo a RPP.

Es importante señalar que la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público está conformado por cinco magistrados: Tomás Gálvez, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Víctor Rodríguez y Pedro Chávarry. De acuerdo a reglamento, correspondería asumir como fiscal de la Nación a Pablo Sánchez, pero este magistrado anunció que iba a declinar.

La situación de Pedro Chávarry se complico luego que el 31 de diciembre, a pocas horas de celebrase el Año Nuevo, decidiera apartar del Equipo Especial a José Domingo Pérez y Rafael Vela. Esto produjo una gran movilización en las calles. La decisión del fiscal de la Nación quedó sin efecto dos días después.