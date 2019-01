Gino Costa: "Hay que evitar que un 'hermanito' sea fiscal de la Nación"

Entre cinco fiscales supremos se debate quién podría ser elegido/a como fiscal de la Nación, ante el anuncio de Pedro Chávarry de renunciar al cargo. Para el congresista Gino Costa de la Bancada Liberal, lo primordial es evitar que un "hermanito" sea elegido como titular del Ministerio Público.

"Corremos el riesgo que el próximo fiscal de la Nación sea un hermanito. Ese es el peligro. Los fiscales deberían hacer ambas cosas. Acatar la decisión del CAL y aceptar la renuncia de Chávarry", dijo a La República el congresista Gino Costa.

Como se sabe, Pedro Chávarry ha sido suspendido por cuatro meses por el Colegio de Abogados de Lima, lo cual tendría que ser aceptado por la Junta de Fiscales Supremos. Sin embargo, aún no se conoce cuál sería la decisión concreta que tomaría esta junta en sesión extraordinaria convocada para mañana 8 de enero a las 10:00 a.m.

"Es una victoria ciudadana, pero hay que tener una dimensión adecuada de lo ocurrido. [Pedro Chávarry] pretende seguir como fiscal supremo, porque desconoce la inhabiltiación del Consejo de Ética del Consejo de Abogados de Lima. Lo que es necesario es que no solamente los fiscales supremos le acepten la renuncia, sino también acepten la suspensión por cuatro meses por el CAL, para que no participe en la Junta de Fiscales Supremos y por tanto no pueda elegir al próximo fiscal de la Nación", señaló.

Tomás Gálvez, Víctor Rodríguez Monteza y Pedro Chávarry, son sindicados como presuntos miembros de la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto', vinculados en los 'Audios CNM'. Esto, para el congresista Costa, genera el peligro que uno de los denominados "hermanitos" pueda ser el sucesor de Pedro Chávarry.

"Ha sido una victoria, pero debemos evitar que un hermanito sea fiscal de la Nación, porque sería una gran sacada de vuelta. En segundo lugar, acelerar la calificación e investigación de las denuncias contra Chávarry [en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales]", agregó.

Al ser consultado sobre el/la fiscal idóneo/a para asumir el cargo, el legislador de la Bancada Liberal calificó de "estupenda" una posible elección de Zoraida Ávalos como fiscal de la Nación.