Banda armada desaloja de su comunidad a 15 familias ashaninkas

Alrededor de 70 hombres armados ingresaron en la comunidad nativa de Selva Virgen, ubicada en la provincia de Atalaya, en el departamento de Ucayali, y obligaron a las 15 familias ashaninkas que ocupaban el lugar a abandonar sus tierras bajo amenazas.

De acuerdo con las declaraciones del comunero ashaninka Edgar Camaitere Viriña, aproximadamente a las 5 de la tarde del domingo 30 de diciembre,los sujetos rodearon la comunidad y bloquearon las entradas al campamento.

PUEDES VER: Presentan PL para que Junta de Fiscales Supremos suspenda a Pedro Chávarry

“Los niños se encontraban jugando y los mayores estábamos algunos en el río. Cuando los niños los vieron se asustaron y empezaron a gritar. Hemos ido a ver y nos han agarrado y atado. Nos tuvieron reunidos toda la noche en la canchita de deporte de la comunidad. Estuvieron preguntando por la jefa de la comunidad. Le dijimos que ella estaba en Atalaya haciendo compras para el año nuevo. No nos creían y nos golpeaban. No los pudimos reconocer porque entraron encapuchados”, relató Edgar Camaitere.

La jefa de la comunidad, Matilde Capelo Castellano, retornó el lunes 31 de diciembre alrededor de las 2 de la tarde y también fue atacada al arribar a la comunidad.

“Cuando estábamos bajando de la balsa trayendo los víveres que habíamos comprado para la comunidad, aparecieron los individuos y nos ordenaron que saliéramos del bote. Nos golpearon y nos amarraron. A mí me sumergieron en el agua y por un momento me desmayé. No sabíamos quiénes eran. Aquí es muy fuerte el tema de narcoterrorismo y el tráfico de madera”, dijo la jefa de la comunidad de Selva Virgen.

Los invasores ordenaron con amenazas a los ashaninkas a retirarse de la comunidad. Los nativos subieron a sus botes y dejaron sus tierras.

“Bajamos en dos botes a puro remo porque nos quitaron el motor. La primera noche pernoctamos en la boca del río Sepa y al día siguiente llegamos a la ciudad de Atalaya, donde hemos permanecido una semana acampando a la intemperie, en la orilla del río. Hicimos la denuncia ante la policía y fiscalía, pero no nos quieren creer. Ahora estamos en la Prefectura y dicen que nosotros como indígenas somos los que hacemos desorden, cuando lo cierto es que nosotros hemos sido despojados de nuestra comunidad. Estamos desamparados en Atalaya. Necesitamos del apoyo de las autoridades para retornar a nuestra comunidad”, declaró Edgar Camaitere.

El alcalde de la provincia de Atalaya, Adelmo Guerrero Enciso, provee de ayuda básica a los comuneros hasta que se solucionen sus problemas.

“Hemos podido auxiliarlos en su necesidad de hospedaje y alimentación. Ellos refieren que han sido desalojados de manera violenta de sus tierras, al parecer por un conflicto con otros pobladores. Ellos tiene tres años viviendo allí y están haciendo el trámite correspondiente ante las instancias para que se les reconozca su titulación, pero al parecer hay superposición de derechos”, explicó el alcalde de Atalaya.