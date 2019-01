Asesor de Pedro Chávarry evalúa renunciar tras allanamiento de su oficina

El fiscal José Domingo Pérez allanó la noche del viernes 4 de enero las oficinas del asesor del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en la sede del Ministerio Público ubicada en la av. Abancay, Cercado de Lima.

Juan Manuel Duarte Castro es el funcionario que trabaja como representante del Ministerio Público en el Congreso de la República, y quien según las autoridades fiscalizadoras ocupaba dos oficinas. Sin embargo, al llegar encontraron que las referidas oficinas estaban siendo ocupadas por otros asesores y una tercera puerta tenía colocada una tarjeta de presentación que indicaba que Duarte despachaba allí.

Por tal motivo el allanamiento fue suspendido, retomándose la noche del domingo 6 de enero. Luego del primer intento de allanamiento, Duarte Castro se pronunció y comentó que evalúa renunciar a su cargo. "Si por mi país me tengo que hacer a un costado para que este tema se dilucide, enhorabuena", señala.

Juan Manuel Duarte Castro, en entrevista con Perú21, comenta que el fiscal José Domingo Pérez se equivocó por tomar una decisión apresurada al considerar que él ocupaba las dos oficinas mencionadas.

"Yo no tenía oficina porque mi labor la desarrollo en el Parlamento trabajando proyectos de ley de interés del Ministerio Público. Pero me dieron una oficina de manera provisional en donde puse mi tarjeta en la puerta hace 2 meses. Yo puse mi tarjeta allí para que me puedan identificar", explica Duarte.

Duarte comenta que en su oficina solo tiene libros, manuales de derecho parlamentario y resoluciones propias de la función. Agrega que estará presenta en la diligencia que se de en su oficina.

El asesor menciona que respeta la decisión de allanamiento, pero no la comparte. Niega que su tarjeta no estaba colocada por lo menos hasta el 30 de noviembre, como argumenta la Fiscalía, y que lo que menciona puede ser corroborado por el personal de seguridad.

El funcionario remarca que no tiene vínculo con el partido Fuerza Popular y que su labor siempre ha sido en oposición a la bancada naranja.

Respecto al tema de su renuncia, menciona que lo evaluará por el bien de su país.

​"En estas condiciones uno no puede trabajar. Este tipo de perturbaciones no me permiten sacar adelante mis objetivos profesionales. Con dignidad uno tiene que saber afrontar las cosas y tomar una decisión acertada. No me voy a prestar para ser parte de una teoría que no existe. Si por mi país me tengo que hacer a un costado para que este tema se dilucide, enhorabuena", finaliza.