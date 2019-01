Chávarry culpó a fiscal Ávalos por "no callar a Domingo Pérez" [VIDEO]

La fiscal suprema y encargada del Control Interno del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, comentó que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, la culpó de la crisis de la institución por "no callar" al fiscal José Domingo Pérez.

Ávalos especifica que al finalizar la Junta de Fiscales Supremos en la que exigieron la renuncia del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, éste le dice "La culpa es tuya, yo te dije lo de José Domingo".

La fiscal agrega que ella no podía callar al fiscal José Domingo Pérez porque él tiene el legítimo derecho a su libertad de expresión y de opinión.

"Estábamos tocando el caso del doctor José Domingo, y [me dice] que la culpa es mía porque como que soy jefa de Control Interno, no le he jalado las orejas o no lo he callado. Y yo le digo: un momento, en mi resolución ha quedado claro que el tema de control interno, el control disciplinario no está para la defensa de los intereses personales", cuenta Ávalos en entrevista con Cuarto Poder.

La fiscal junto al ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, enfatiza que el Control Interno no tiene que ver para intereses personales sino por la defensa de principios del interés de la institución.

"El Dr. José Domingo Pérez tiene su estilo, podría no gustarle a muchos, pero yo siempre digo para mí lo importante son los resultados", enfatiza Zoraida Ávalos. A esto el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, agrega que "los reultados son bastantes positivos".

Piden renuncia de Pedro Chávarry

Zoraida Ávalos, jefa de la Fiscalía Suprema de Control Interno, y Pablo Sánchez reiteran que Chávarry debe renunciar "por el caos y el desconcierto". Agregan también que el titular del Ministerio Público no hizo ninguna autocrítica en la junta.

"La culpa siempre es de todos. La culpa es de la prensa, la culpa es de los caviares, la culpa es de la junta que no ha trabajado en equipo con él, hay una campaña. Entonces, yo le digo: 'Disculpe, pero yo no veo en su discurso ningún mea culpa' (...) Hubiera sido más dable, más digno, que él salga y públicamente pida perdón por la resolución emitida el 31 de diciembre", contó Ávalos.

Rechazan PL del Ejecutivo

Ambos fiscales comentan que el Proyecto de Ley que propuso el presidente Martín Vizcarra en el que se establece declarar en emergencia al Ministerio Público va contra el artículo 158 de la Constitución.

Por su parte, Sánchez mencionó que la iniciativa tiene "algunas inconsistencias". A lo que Ávalos dice "el remedio va a ser peor que la enfermedad".

Ávalos comenta que el camino para solucionar la crisis del Ministerio Público es el Congreso de la República y que los parlamentarios deben debatir las denuncias contra Chávarry.

"No mañana, no pasado. Ya. (...) Estamos viviendo un momento en que la ciudadanía ya habló. Mire cómo han salido a las calles. Yo creo que tenemos también que la sociedad ha expresado su voluntad, y tiene que exhortar al Congreso a que estas denuncias sean puestas en agenda", sostuvo la fiscal suprema.