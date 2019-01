El cambio ahora

El ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez ha señalado que la crisis del Ministerio Público ha llegado a su límite (“Esto ya no da para más”), y ha reiterado que a este punto se ha llegado por la conducta “no adecuada al cargo” del actual titular de ese organismo, Pedro Gonzalo Chávarry, debido a su decisión de separar a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del caso Lava Jato, generando una incomodidad nacional y una gran preocupación “porque el caso Odebrecht se podía venir abajo”.

En un diálogo franco con La República, Pablo Sánchez revela que los fiscales supremos –quizás no todos– le han hecho notar desde el inicio a Chávarry la inconsistencia de su trabajo, y en varias oportunidades le han solicitado que renuncie al cargo. En cambio, este piensa que la culpa es de todos los demás, es decir, de la prensa, de los supremos, de “los caviares”, y refiere –Sánchez– que esta situación persiste a pesar de que en estos meses el fiscal Chávarry ha tenido “bastante apoyo político”. Finalmente, el ex fiscal de la Nación ha reconocido también que la Ley Orgánica de la Fiscalía les da pocas atribuciones a los fiscales supremos para resolver esta crisis porque no poseen funciones en la marcha de la institución.

El ex fiscal de la Nación ha realizado, de ese modo, una rápida radiografía de la crisis del Ministerio Público, colocando en contexto la responsabilidad de personas del actual titular de ese organismo, su relación con los grupos que lo respaldan, el fujimorismo y el Apra, y la equivocada forma en que el cuestionado funcionario aprecia su papel en esta crisis, es decir, responsabilizando a terceros y no a su desempeño propio.

La confesión que hace Pablo Sánchez sobre el escaso margen de juego de los fiscales supremos para provocar la salida de Chávarry brinda una respuesta sobre la reciente reunión de la Junta de Fiscales Supremos que el actual titular de la Fiscalía canceló abruptamente sin mayores consecuencias.

Bajo esas condiciones, deben procesarse las medidas para conjurar la crisis, con la seguridad del virtual agotamiento de las capacidades institucionales del Ministerio Público. Esta prevención en el debate del proyecto de ley enviado por el Gobierno, que declara en emergencia la Fiscalía, debe ser tomada en cuenta especialmente en razón de la apuesta de varios sectores por una autorreforma de esa institución.

Un grupo de especialistas reconocidos preguntados por este diario tienen respuestas diversas sobre el proyecto de ley mencionado, en un rango desde lo inconstitucional a lo constitucional, pasando por las opiniones que reconocen que debe ajustarse aún más al marco de nuestra ley fundamental. En ese espacio, cabe la propuesta de Pablo Sánchez de que un fiscal supremo provisional integre la Junta de Fiscales Supremos, o que se le entregue nuevas funciones a este organismo vía su Ley Orgánica, planteado por la Defensoría del Pueblo.

Ningún camino legal válido está cerrado para que Chávarry se vaya y se inicie el cambio en la Fiscalía.