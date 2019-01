Exgobernador de Junín

Señor Director:

La indignación ciudadana demanda que la ampliación de la Legislatura Ordinaria sirva para que los congresistas de la mayoría permitan tratar temas de fondo. Crisis del Ministerio Público, regulación de fusiones y adquisiciones corporativas, monopolio del comercio de medicinas o perfeccionamiento de la ley de Publicidad Estatal N° 28874, por citar algunos de tantos urgentes temas de importancia, inexplicablemente encarpetados. Es decir, no distraer la agenda en temas irrelevantes como el retorno de Kenji, tan improductivo en la labor parlamentaria como Keiko.

Teniendo en cuenta que se inició un nuevo periodo de gobiernos subnacionales y en el que pasó, se han efectivizado tremendos como incensarios gastos en el rubro imagen institucional y publicidad, para difundir avisos de publicidad engañosa con predominio del culto al ego personal de autoridades preocupadas en destacar sus rostros, surge la necesidad de ponerle coto a tamaña superfluidad, convertido en problema nacional.

Ejemplo. GORE-JUNIN gastó en el mencionado rubro cerca de ¡once millones de soles! En el periodo que terminó, siendo magros sus logros en difusión de campañas e información en favor de la colectividad, el marketing personal del exgobernador fue millonario y atosigante (en radio, TV, revistas, trípticos, avisos pagados, etc.), así manifieste que “durante su gestión le faltó invertir más en publicidad para promocionar sus obras”.

Urge desterrar los avisos publicitarios de toda forma, modelo y medio, dirigidos a rendir exuberante culto a la persona-autoridad y a destacar colores y eslóganes de sus movimientos so pretexto de publicitar “sus” obras, aprovechando fiestas patronales y aniversarios, existiendo para ello asambleas de rendición de cuentas.

pedro morales mansilla

excongresista acción popular

Atentos todos los peruanos

Señor Director:

Qué pasa con Susana Villarán que no la mencionan, que sigue disfrutando todas sus comodidades con el dinero de la corrupción, que ha negociado con todos los peajes que están por todos lados, es una sinvergüenza. También debería estar en la cárcel. Estoy indignada que no hacen nada. ¡Hay que estar atentos todos los peruanos!

dina aliaga

Entrega de puestos

Señor Director:

El cambio de autoridades locales y regionales está convirtiéndose en festín de entrega de cargos a personas con pasados corruptos. Mucho ojo.

Fiorella montenegro

No todo es rosado y celeste

Señor Director:

Un padre asesina a su hijo por ser homosexual y hiere a la madre por defenderlo. Pide perdón a Dios y se suicida. El Perú vive en una sociedad en que la esfera pública “no debe meterse con los hijos”. Se debe enseñar acerca de la diversidad de formas de experimentar el género. No todo es rosado y celeste. Muchos padres defienden que enseñar la sexualidad a sus hijos es la vía idónea, pero, ¿los hijos tienen voz y voto a la hora de expresar su identidad de manera sincera? ¿Cómo sabe un hijo que, al manifestarle a sus padres cómo se siente en términos de sexualidad, no recibirá un balazo? Para muchos, dar espacio a este tema es de importancia menor o un intento de poner en agenda un modelo que no se condice con nuestros valores. Si nuestros valores, no obstante, son “preferir un hijo muerto a uno homosexual”, entonces el panorama es cada vez más sombrío.

juan francisco osores

