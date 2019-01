“Odebrecht solo debe acabar Palo Redondo y luego irse”

Priscila Reyes Paredes

Trujillo

El gobernador de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, se mantiene firme en su propuesta para que la empresa Odebrecht culmine la construcción de la presa Palo Redondo, correspondiente a la III Etapa de Chavimochic, y luego se retire de esta obra.

La edificación de la represa situada en el valle de Chao llegó al 70 por ciento de avance y después quedó paralizada por el escándalo de corrupción de Odebrecht, en noviembre del 2016.

“Ya la disposición del Gobierno central es que Odebrecht no va a continuar (con la III Etapa) y yo lo respaldo. Lo que estoy pidiendo es que sea la concesionaria quien termine lo poco que falta. No hacerlo significaría ir a un arbitraje que mínimo dura seis años. Durante seis años todo lo que se ha invertido, 300 millones de dólares, se perderían”, declaró.

Llempén argumentó que de llegar a un arbitraje internacional, esto le costaría millones de dólares a la Región. “El presidente Martín Vizcarra está totalmente de acuerdo con esta iniciativa, sino que o yo no lo he sabido explicar o no me han sabido interpretar. La única alternativa que queda para terminar Palo Redondo, que es lo que realmente le da valor a las tres etapas de Chavimochic, es que lo haga la concesionaria, porque hay un contrato con la empresa, sea o no corrupta”, puntualizó.

“Y la otra cosa que está sucediendo: el préstamo que nos ha dado la CAF (Corporación Andina de Fomento) ya lo tenemos y todos los años estamos pagando 4 millones de dólares de intereses”, dijo.