Sheput: "Chávarry no le interesa el tremendo daño que le causa al país"

Después que el fiscal José Domingo Pérez realizó un allanamiento a la oficina de un asesor del Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, el congresista de Peruanos por el Kambio (PpK), Juan Sheput, se expresó asegurando que el titular del Ministerio Público, junto a quienes lo cubren, causan daño al país.

A través de su cuenta de Twitter, el parlamentario oficialista consideró que los responsables no toman interés por sus actos en perjuicio a la institución fiscal.

“Pedro Chávarry y quienes lo protegen políticamente no se dan cuenta o no les interesa el tremendo daño que le causan al país”, indicó Juan Sheput, “de la situación actual no sólo es responsable Chávarry, sino los magistrados y políticos que lo avalan”.

Anteriormente, el congresista oficialista había apuntado a Fuerza Popular y el Apra de blindaje a Chávarry, refiriéndose a las denuncias constitucionales contra el Fiscal de la Nación que aun no han sido agendadas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por el fujimorista César Segura.

Desde el Congreso, la bancada naranja, a través de su vocero Carlos Tubino, aseguraron que no van a apoyar que se le dé prioridad a las denuncias contra Chávarry, esperando a que se le de el trámite en el subgrupo parlamentario.

Pese a los pedidos para renunciar, Pedro Chávarry ha decidido no dejar su cargo como titular del Ministerio Público, pese a que la institución puede ser afectada por la declaratoria de emergencia planteada por el Ejecutivo en un proyecto de ley.