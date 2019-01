La lucha continúa

Señor Director:

No pudo terminar mejor el 2018, tal como empezó, con portazos, pifias y silbatinas. El presidente envalentonado con los resultados del Referéndum se acentúa en la lucha frontal contra la corrupción y la delincuencia organizada. Regreso rápido y oportuno de su cuasi visita a Brasil y la toma del toro por las astas (proyecto para reestructurar el MP). Medidas claras y concretas. La lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada no debe detenerse bajo ningún punto de vista. Miguel Torres (FP) dice, abobado, y “¿ahora qué vendrá? ¿Será la defensoría del pueblo, la SBS o la contraloría?”. Velásquez Quesquén (PAP) dice santamente: “Somos un partido con más de 80 años de vida política y queremos dejar un legado de defender la autonomía institucional”. Si yo no los hubiese escuchado pensaría que están mintiendo los comentaristas. Tremendos pasados políticos de ambos con un presidente preso y otro por caer. Lo que nos interesa a todos los peruanos de a pie es que se barra con toda la costra corrupta de políticos, empresarios, jueces, fiscales, etc., con cuellos o sin corbata. Reiterando, lo que hizo desesperadamente el 31 de diciembre el fiscal de la Nación ha enterrado definitivamente a dos partidos tradicionales: el fujimorismo y el aprismo.

santiago a. Barrueto s.

dni 07927513

Sobre nota publicada

Señor Director:

Solicito corregir tal versión errónea, debido a que Javier Cornejo Ventura no ha sido candidato oficial a alcalde del Movimiento Regional Obras por la Modernidad, menos aún, de ser retirado, además de no tener sentencia consentida. Al que se refieren ustedes es el Sr. Mariano Nacimiento Quispe, que sí fue retirado por sentencia judicial consentida. Esperamos corrijan este caso en este medio y otros de su prestigioso diario.

javier h. Cornejo ventura

dni 21441628

Curso de Educación Cívica

Señor Director:

Muchos niños ingresarán este año a la escuela por primera vez. Qué mejor oportunidad de institucionalizar el curso de Educación Cívica, más aún en esta época en que se perdieron o se ven cada vez menos valores éticos y morales. El Ejecutivo y Legislativo tienen la palabra. Estamos de acuerdo en querer una sociedad con valores, culta y educada. Una sociedad evoluciona mientras que sus valores son fuertes, pero qué hacer cuando poco a poco se muestra que se pierden los valores, el civismo, la cultura el respeto. Como ejemplo, cuando ingresamos al Callao, inmediatamente bajamos la velocidad, paneles lo recuerdan, y sabemos qué debemos hacer o nos atenemos a las consecuencias. Cuando viajamos a otro país se respetan las leyes, se cede el paso, velocidad controlada, respeto a los adultos, etc. Los ciudadanos nos merecemos un mejor país y qué mejor que empezar por restituir la Educación Cívica y Ciudadana.

JOsé Darío Dueñas sánchez

dni 08776500

Acuérdese de los obreros

Señor Director:

Los llamados colectivos, llenos de los mismos políticos que claman salgan los corruptos. Es decir, los corruptos exigen la salida de los otros corruptos. Todos los días los titulares los ocupan Domingo Pérez, Vela, Chávarry, Vizcarra y ¿cuándo de la inseguridad ciudadana, la reconstrucción, el desempleo? El pueblo exige obras. Presidente, acuérdese de los campesinos, obreros, de los desocupados.

julio cosme cruz chero

dni 02833622