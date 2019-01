Ofrecen curso virtual sobre Régimen de Empresas y Derechos Humanos

El primero, ‘Régimen de Empresas y Derechos Humanos’, tendrá los siguientes ejes temáticos: empresas, derechos humanos, sistema interamericano, Naciones Unidas, y políticas gubernamentales.

La exposición estará a cargo de Diego García-Sayán, director ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex ministro de Relaciones Exteriores y ex ministro de Justicia.

Junto a él estará Salvador Herencia Carrasco, candidato a Doctor en Derecho por la Universidad de Ottawa (Canadá) y Director de la Clínica de Derechos Humanos de la misma Universidad. También consultor para proyectos en implementación de obligaciones internacionales, mitigación de conflictos sociales y capacitación en derechos humanos, así como en derecho penal internacional.

El segundo curso virtual ‘Incorporación de Estándares de Derechos Humanos en las Políticas Públicas’ tratará temas de Derechos Humanos, Políticas Públicas, y Gestión Pública

El referido a 'Justicia Indígena y Derechos Humanos en la región Andina' abordará la justicia indígena y el pluralismo jurídico, coordinación con la justicia ordinaria, procedimientos en casos de violación de derechos humanos, entre otros. Lo dictarán los doctores Mirva Aranda Escalante y Diego García-Sayán. Aranda Escalante es Magister en Antropología, Derecho y Sociedad de la London School of Economics and Political Science de Inglaterra, y consultora especializada en pueblos indígenas, pluralismo jurídico, interculturalidad, derechos humanos y desarrollo sostenible.

Mientras que ‘Derechos de los Pueblos Indígenas e Industrias Extractivas’ analizará el concepto de pueblos indígenas, el derecho a la consulta previa en casos de industrias extractivas, los conflictos entre pueblos indígenas y empresas, además de ver casos específicos como Sarayacu, Las Bambas, e Hidroeléctrica Barro Blanco. La expositora será la abogada Mirva Aranda Escalante,

Mayor información se puede obtener escribiendo al correo: cursovirtual@cajpe.org.pe