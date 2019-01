Cáceres Llica: su prioridad será poner orden en la casa [VIDEO]

Arequipa. En una tumultuosa y desorganizada ceremonia, el gobernador Elmer Cáceres Llica juramentó ante el pueblo. El acto se desarrolló en la Plaza de Armas, bajo una incesante radiación solar.

"Vamos a ordenar la casa. Recibimos un gobierno regional en crisis, con gerencias regionales convertidas en nidos de corrupción, obras sin culminar, con adicionales y paralizadas. Es un caos total", aseveró durante su discurso.

La República Sur EnVivo #Arequipa Gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, juramenta al cargo con ceremonia ancestral.

La autoridad regional indicó que luchará contra la corrupción y pidió al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República auditar la anterior gestión, detectar y sacar a los malos elementos que permanecen en la institución.

Prioridades

Cáceres Llica pidió al Consejo Regional declarar en emergencia las gerencias de Transporte y de Salud durante 90 días. Esto con el fin de resolver problemas de corrupción en la primera y los niveles de desatención y desabastecimiento en la segunda.

Sobre Transportes, Cáceres Llica señaló que mejorarán la automatización en la entrega de licencias de conducir debido a la informalidad que ha servido para fomentar la corrupción. También se refirió a los escándalos de los últimos días en la gerencia de Transportes. Ahí el exgerente, José Gamarra, fue detenido con más de S/ 260 mil en su casa junto a otros 8 funcionarios. Según la Fiscalía, se trata de una banda criminal dedicada al cobro de coimas a empresas que dan el servicio de transporte interprovincial con las conocidas minivanes.

El gobernador no perdió el tiempo y atacó también a la exgobernadora Yamila Osorio. "Creemos que están inmiscuidos en este tema desde la cabeza (del gobierno regional). No puede ser posible que en cuatro años de confianza no pueda haber conocido los temas de corrupción. Pido a la Fiscalía que cumpla con su oficio, caiga quien caiga", aseveró Cáceres Llica.

Sobre la gerencia de Salud, indicó que con la declaratoria de emergencia podrán comprar rápidamente todo lo que les hace falta a los hospitales principales de la región: Goyeneche y Honorio Delgado. "Vamos a adquirir camillas, materiales y equipamiento", dijo.

Presupuesto y obras

Cáceres Llica manifestó su interés por la descentralización fiscal. "Pido al presidente Martín Vizcarra que los impuestos de las grandes empresas se cobren y se queden aquí en Arequipa", indicó. Para esto solicitó el apoyo de los congresistas por Arequipa.

Además solicitó al Consejo Regional que se aumente el presupuesto del programa Procompite de 4 a 10 millones de soles. Esto con el fin de auspiciar más proyectos de emprendimientos en las provincias de Arequipa.

Sobre la inversión público-privada, anunció que lanzará la licitación del proyecto habitacional "Las terrazas de Yura", que dará vivienda a 2 764 familias.

También anunció que dará títulos de propiedad a más de 400 familias en la provincia de Condesuyos. Estos podrán acceder a créditos y otros beneficios gracias a que ya serán propietarios de sus chacras.

Formalizar invasiones

Cáceres Llica no se guardó nada. Anunció que junto al alcalde provincial, Omar Candia, iniciarán la formalización de varios pueblos jóvenes en la ciudad que en un principio fueron invasores. Aunque también señaló que trabajará para desalojar a los posesionarios de predios del gobierno regional.