Alan García criticó la reposición de los fiscales Vela y Pérez

El expresidente de la República, Alan García Pérez, declaró ante el Ministerio Público -en calidad de testigo- por las investigaciones que se le siguen a Miguel Atala, exdirectivo de Petroperú que habría recibido alrededor de US$ 1 millón 312 mil por parte de la constructora brasileña Odebrecht.

Al finalizar esta diligencia, criticó al aún fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por reponer a Rafael Vela y José Domingo Pérez en sus cargos en el Equipo Especial.

"Tengo una posición crítica sobre eso. Cuando se toma una decisión debe mantenerse. Veo que hay muchos fiscales que sin estar en este problema han salido a defender su institución", dijo.

Asimismo, el exmandatario, investigado por el caso Odebrecht, cuestionó que el presidente Martín Vizcarra solicite al Congreso debatir el proyecto de ley para declarar en emergencia el Ministerio Público. E incluso lo comparó con los dictadores Juan Velasco Alvarado y Alberto Fujimori.

"Creo que debemos mantener nuestro apego a la Constitución y a las leyes, y no violentar las instituciones, no arrinconar al Parlamento. Esa película ya la hemos visto muchas veces en el Perú. El año 68, el año 92 y termina siempre con más corrupción", señaló.

"Disolver, disolver", fiscales escogidos, Congreso amenazado, mucha publicidad estatal en los medios y encuestas, aplauso momentáneo, la derecha feliz, etc. Esa película ya la vimos y termina con más corrupción, crisis y desempleo. — Alan García (@AlanGarciaPeru) 4 de enero de 2019

Alan García sostuvo que se encuentra muy preocupado por la situación del país, y evidenciando aún más su crítica al gobierno de Martín Vizcarra, cuestionó que se haya dejado de lado algunas problemáticas que él considera de urgencia.

"He asistido a la diligencia número cincuenta a la que he sido citado, y me parece que satisfactoriamente -en condición de testigo- estoy y quiero decirlo, muy preocupado de la grave situación que está viviendo el país. Una grave situación en cuanto al orden institucional y una grave situación porque hay un abandono de las labores del gobierno", dijo a la prensa.