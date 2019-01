Giuliana Loza: "No hay debido proceso para Keiko Fujimori"

La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, cuestionó la decisión del Poder Judicial de declarar infundada la apelación a la prisión preventiva de la lideresa de Fuerza Popular, argumentando que no hay corroboración de la declaración del testigo protegido que cita el fiscal José Domingo Pérez.

"Por la declaración del testigo protegido número tres, es que Keiko Fujimori se mantiene en prisión. Esta declaración que ni ha sido corroborada", dijo la abogada en declaraciones a la prensa, a su salida del Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

Sin embargo, pese a que el fallo no les resulta favorable, Giuliana Loza sostuvo que están "fortalecidas" y que continuarán apelando a la decisión con la prerrogativa correspondiente, en este caso la casación.

"Estamos fortalecidas y vamos a seguir peleando por la defensa y libertad de Keiko Fujimori. Esto nos decepciona muchísimo, pero no será motivo para no seguir adelante. Vamos a ir vía casación en la Corte Suprema", señaló.

Esta casación, anunciada por la abogada Loza, sería presentada -a más tardar- la próxima semana. No obstante, la defensora no quiso terminar sus declaraciones ante la prensa, sin criticar a las instancias judiciales que no le devolvieron la libertad a Keiko Fujimori.

"Aquí no hay debido proceso para Keiko Fujimori. Yo lamento mucho que este juicio sea todo menos procesal, menos jurídico. Sentimos decepción. Esperábamos un pronunciamiento justo. Hemos leído juntas las 116 páginas de la sala. No hay argumento, incluso nos dan la razón", finalizó.