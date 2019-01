Debe esclarecerse la muerte de regidor en el Perené

Señor Director:

Me alegra leer su cobertura crítica. En este momento histórico la mayoría de peruanos estamos de pie para decir ¡No a la corrupción!, ¡No al blindaje de políticos ni jueces! ¡Exigimos la renuncia de fiscal de la Nación, Pedro Chavarry! Asimismo, ampliemos nuestra mirada y acciones, no nos limitemos a los lazos de corrupción en el Ministerio Público y en el Congreso. Miremos los municipios. No leo en las noticias lo que pasa en Perené, en la selva central. La población a tomado el municipio y exige el esclarecimiento de la muerte del regidor saliente, Reynaldo Hurtado Leguía, ocurrido en el mismo municipio, con el rumor de que fue asesinado.

eliseo vílchez blancas

