“El acuerdo solo podrá ser público cuando el juez lo apruebe”

El exprocurador Luis Vargas Valdivia explica que se postergó el acuerdo de colaboración con Odebrecht porque no hay garantías de la continuidad del Equipo Especial Lava Jato en Perú, pues los fiscales pueden ser removidos.

¿Por qué se postergó el acuerdo de colaboración con Odebrecht por la remoción de los fiscales del Equipo Especial?

Se ha suspendido por la inestabilidad que existe actualmente. ¿Qué garantías tienen los fiscales en Brasil, los procesados y sus abogados, respecto a la continuidad del equipo de fiscales con quienes han venido negociando este acuerdo de colaboración eficaz? ¿Qué garantiza su continuidad? Nada. Estamos en una situación de inestabilidad en la que el fiscal de la Nación los remueve y luego se ve obligado a reponerlos.

¿Los puede volver a remover?

Lo puede hacer. Nada está garantizado. El fiscal de la Nación anunció -y en eso no ha retrocedido- que hará público el acuerdo, lo que no es posible, porque legalmente está prohibido. Y por otro lado, el 31 de diciembre, el presidente (Vizcarra) criticó el acuerdo que no conoce porque es reservado. Lamentablemente, el presidente está en la misma situación que la señora Bartra y los demás congresistas, criticando un documento que no conoce.

¿El proceso de colaboración eficaz ha sido modificado?

A comienzos de año, el Gobierno modificó el Decreto de Urgencia 003 y modificó la posibilidad de que las empresas y las personas jurídicas puedan acogerse a la colaboración eficaz. La norma establece que las empresas involucradas en estos procesos por actos de corrupción debían seguir un procedimiento, a efectos de garantizar el pago de la reparación civil. Este procedimiento no se aplica a las empresas que se acogen a la colaboración eficaz porque la colaboración implica un toma y daca. Me das pruebas que me permitan descubrir a los demás involucrados en estos hechos delictivos y establecemos medidas de sanción, pero que impliquen evitar que desaparezcan las personas jurídicas.

¿Una empresa que no se acogió a colaboración eficaz en un proceso regular podría ser disuelta?

Sí, el Código Penal establece como consecuencia accesoria la posibilidad de disolver a las empresas que son utilizadas o se benefician con la comisión de delitos y perjuicios al pago de la reparación civil. ¿Esto se aplica a las empresas que se acogen a la colaboración eficaz? No necesariamente, porque si el acuerdo de colaboración eficaz es aprobado porque la información es oportuna, veraz y eficaz, hay que darles el beneficio de que sigan funcionando y paguen la reparación civil. Hasta se les puede dar facilidades para el pago.

¿Eso es lo que se plantea?

Sí, y eso nos lleva al otro punto. ¿Qué es lo más importante: conseguir grandes sumas de reparación civil, como algunas exprocuradoras insistían, o ingresar pagos de reparación civil al Estado? Esto último, ¿verdad? Porque, ¿cuál es la consecuencia de disponer la disolución? Ya sea de Odebrecht o de cualquier otra empresa. ¿O que no siga funcionando en el país? ¿Cómo quedan la cadena de pagos, las obligaciones financieras, las empresas vinculadas y los trabajadores vinculados directa o indirectamente?

¿A quién se busca sancionar: a la empresa o a las personas?

No se busca liquidar empresas, lo que se busca es sancionar a las personas naturales que han estado involucradas y reordenar a las empresas a efectos de que puedan seguir funcionando, garantizar cadenas de pagos, evitar problemas laborales y garantizar el pago de la reparación civil. Si el presidente Vizcarra es el que promulgó este decreto, ¿cómo sale ahora a criticar lo que él ha establecido y se reconoció, en su momento, como un avance? Creo que es un error. Le he escuchado al presidente decir que respetará los acuerdos -lo cual me parece adecuado-, pero hay que tener cuidado en opinar de temas que no se conocen.

¿Por qué decir eso? ¿Mal asesoramiento, tal vez?

Me parece que no ha estado debidamente asesorado el presidente.

Porque ni siquiera conoce el acuerdo...

¡Nadie lo debe conocer! ¿Por qué se busca la reserva? Porque solo podrá ser público cuando el juez lo apruebe. Y el juez, para aprobarlo, tiene que verificar que la información es útil, oportuna y eficaz. Y no solo la información, sino los medios probatorios. Luego, tendrá que analizar si esa magnitud de la información y de las pruebas permite sustentar el acuerdo, tanto de sanción como de reparación civil. Y en ese caso recién lo aprueba.

¿Qué pasa si el acuerdo no se aprueba judicialmente?

No las puedes utilizar y ya las hiciste públicas. Entonces ya afectaste una garantía de la investigación que es la reserva. El Código establece que el juez, recibido y verificado esto, convoca a audiencia privada. Lo que se busca es ratificar la reserva de la investigación. Entonces, cuando vemos a congresistas exigir que se haga público, no es por un tema de ignorancia de la ley. Es a propósito.

¿Entonces, se suspendió el acuerdo por Chávarry, por lo que dijo el presidente, o por ambos?

Es un mix de ambos. Creo que, en gran medida, es la presencia de Chávarry en la Fiscalía. Creo que Vizcarra, sin querer, le dio un motivo más a Chávarry para cesar a los fiscales, porque un día antes había pedido garantías de seguridad. En ese momento me quedó claro que iba a tomar una decisión como la que tomó.❧