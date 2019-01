Califican a Moisés Mamani de “despreciable” por burlarse de aeromoza

Puno. El congresista Moisés Mamani cada vez cosecha más el odio de la gente. Recientemente por Año Nuevo, envió un saludo a uno de sus amigos y aprovechó la oportunidad para burlarse de la aeromoza brasileña que lo acusó de tocamientos indebidos dentro de un avión. Mamani hizo una “recreación” de los hechos ocurridos.

“Saludos, hermano. Esta es la mano 'zas'”, dijo Moisés Mamani en la grabación, que fue difundida por redes sociales.

Aurelia Torres, activista de “Ni una más en Puno”, tildó a Mamani de “despreciable”. Andrea Vílchez, del colectivo civil contra la violencia a las mujeres, dijo que el parlamentario está dentro de “lo peor de 2018”.

“Qué asco. Salió en los medios alegando inocencia y ahora con burla y tácitamente reconoce la imputación en su contra. Encima muestra su mano haciendo alusión a lo sucedido. Ese tipo es lo peor. Ese tipo cometió un delito y debería estar preso. Lo peor es que tiene representación política”, dijo Torres.

Mamani afronta una suspensión de 120 días por 93 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones. La medida fue porque se le halló responsable del delito que tocamientos indebidos y ahora se burla de ello.

Andrea Vílchez consideró que el último video compromete seriamente la suerte de Mamani. “Con este video grosero y sinvergüenza, el Ministerio Público tiene una nueva prueba para hacer que sea sentenciado. Ojalá le levanten su inmunidad porque esta persona no se puede burlar de los peruanos tan fácilmente”.

Fiel a su estilo, Moisés Mamani dio sus descargos y alegó que “Estoy saludando nada más. Si no han visto el video completo, no sé por qué tanto la población se indigna, o el Ministerio de la Mujer. En ningún momento he dicho que es una mano mañosa”.