Manifestación en las calles

#FueraChávarry

Ana Cecilia Lucana Picardo, abogada cusqueña y activista política.

Iniciamos el 2019 con manifestaciones en todo el Perú, la inestabilidad política y pugnas de poder han sido vergonzosas, Pedro Chávarry demostró una vez más incapacidad y falta de idoneidad moral para ser fiscal de la Nación, pretendiendo retroceder en la lucha contra la corrupción al poner en riesgo importantes avances en el caso Lava Jato. No es la primera vez que intereses particulares quieren capturar nuestro país, por ello, la ciudadanía se moviliza exigiendo la destitución de Chávarry y la urgente reorganización del Ministerio Público, el clamor ciudadano #FueraChávarry no se refiere únicamente a este mal ejemplo de funcionario público, representa el rechazo a todo el sistema de blindaje, impunidad y corrupción en todos los niveles de gobierno. El poder de la ciudadanía empieza a sentirse en las calles, estamos cambiando la historia del Perú y no daremos tregua a la corrupción.

Lección de civismo

Carlota Flores Scaramutti de Naveda, escritora.

Es necesario resaltar la actitud de los jóvenes frente a los últimos acontecimientos políticos en el país. Las marchas espontáneas en las calles de Lima y de todo el país traducen su rechazo frente a las decisiones injustas, arbitrarias y, sobre todo, inoportunas que toman algunas personalidades que poseen una enorme responsabilidad y ejercen un fuerte poder como autoridades y crean un profundo malestar social en el Perú. Lo importante es que se escuche el clamor de nuestra juventud que, sabiamente y sin violencia, hace notar que la paz, la seguridad, la justicia social deben ser lo primero y que los intereses subalternos de algunos deben ignorarse y atender mas bien al logro del bien común. Nadie duda que estamos a tiempo de retomar el camino del progreso material y ético que nos urge transitar para que la esperanza de una patria mejor se concrete.