Lucha anticorrupción

Señor Director:

La lucha contra la corrupción, además de buscar el castigo ejemplar de los corruptos y de resarcirnos moralmente, también favorece a la economía del país. Por esta razón no solo debe ser considerada política del actual gobierno, sino de Estado.

En contraposición, la sospechosa defensa al fiscal de la Nación Pedro Chávarry por parte del fujiaprismo, evidenciada por el mensaje de la congresista Rosa Bartra en el chat ‘la botica’: “es un asunto de supervivencia”, y por su reunión secreta con él, que fue un preludio de la remoción de los fiscales Vela y Pérez por parte de Chávarry, constituyen graves atentados contra esa lucha.

Por estas razones considero que el presidente Vizcarra debería plantear la cuestión de confianza por la vacancia del fiscal de la Nación.

jorge castañeda arcas

DNI: 07571100

Marcha nacional

Señor Director:

A raíz de la separación de los fiscales del caso Lava Jato, el pueblo alzó la voz y se puso de pie, nuevamente, para terminar con esta crisis de corrupción, que afecta a todas las instituciones y que ahora tocó fondo en el Ministerio Público. Tenemos que ser consecuentes con el apoyo que hasta el momento le hemos brindado a los fiscales que, con mucho esmero, vienen haciendo su labor de manera impecable. Por eso, debemos salir todos a manifestarnos el 3 de enero, en la marcha nacional para expresar nuestro rechazo a la acción del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. No causaría asombro ni decepción que el fujimorismo, aliado con el apra, intenten bloquear, como siempre lo han hecho, el proyecto de ley para declarar en emergencia el MP. Hemos sido testigos de cómo han blindado a cuanto corrupto los proteja, y su vinculación con Chávarry ha sido más que evidente. Quizá esto tiene para rato, pero lo real es que la investigación del equipo especial no puede parar, mucho menos cuando todo sabemos que pronto llegaría información sensible desde Brasil.

joel peña

joel.0604pv@gmail.com

Más terrible que el silencio

Señor Director:

El 20 de enero de 1994, una mujer de 43 años de la provincia de Andahuaylas llamada Hermenegilda Leguía Pacheco fue asesinada de un certero balazo por un grupo de delincuentes, su único delito fue poner un negocio para salir de la pobreza y mantener a sus 5 hijos. Hasta hoy la justicia peruana no da con los asesinos; ¿por qué no hubo justicia para esa mujer?

Tenemos la convicción de que en el referéndum del 9 de diciembre del 2018, 8 de cada 10 peruanos no hayan estado conformes con los legisladores y los que hacen cumplir las leyes.

Hoy me siento indignado y pisoteado con lo que ha hecho el fiscal de la nación al cesar a los fiscales que luchan contra la corrupción que tanto daño le causa al Perú en el aspecto económico, ya que las pérdidas en este ámbito son cuantiosas y originan un gran retroceso para los intereses del país.

No nos podemos quedar callados, nuestra voz debe ser escuchada porque el silencio es más terrible que la indiferencia ya que nos hace parte de la injusticia, es una enfermedad que corroe y destruye los cimientos de una democracia, creo firmemente que los poderes del Estado deben cumplir sus funciones con ética poniendo por encima de todo al individuo con todos sus derechos, porque somos nosotros los que formamos el cuerpo de este país llamado Perú.

Héctor zúñiga leguía

dni: 09930411