Torres: “Censura en La Libertad fue venganza política”

La designación del nuevo gerente regional de Piura, Jesús Torres Saravia, ha sido cuestionada por la población luego que se conociera que el funcionario fue censurado por el consejo regional del gobierno de La Libertad, por supuestamente no rendir cuentas.

Al respecto, el flamante gerente del nuevo gobierno regional, quien fue designado por el gobernador Servando García mediante resolución regional 001-2019, dijo que todo el caso ocurrió por una venganza política de los consejeros trujillanos.

Según explicó el funcionario, todo inició luego que los consejeros que pidieron licencia para postular pretendieron cobrar los meses de setiembre y octubre, tras una mala interpretación de la norma, lo cual fue negado por su persona.

Tras ello, agregó, los integrantes del Consejo Regional de La Libertad lo citaron a sesión ordinaria para dar cuenta de una serie de proyectos. Pero el gerente se excusó aduciendo que tenía programada una reunión con el gerente de Control Subnacional de la Contraloría, tal como consta en el oficio n.° 1100-2018. Por ello, los miembros del consejo aprobaron su censura, exigiendo el retiro de confianza.

“Eso solo responde a una venganza política por no pagarles. Me convocaron a una sesión, cuando presenté la dispensa porque era algo indelegable. Lo que hicieron es una sesión de censura para buscar que se me quite la confianza, pero el gobernador me ratificó en el cargo. Jamás se me ha cuestionado por actos de corrupción porque tengo una trayectoria intachable”, expresó.

Otras designaciones

En tanto, ayer el gobernador anunció a Víctor Távara Córdova como nuevo director regional de Salud Piura, así como al profesor Fabriciano Cunya Aguilera como titular de la Dirección Regional de Educación Piura. Este último fue candidato a la alcaldía del distrito Veintiséis de Octubre, por el movimiento Fuerza Regional.

Asimismo mediante resolución ejecutiva regional se designó como subgerente regional de Normas y Supervisión al exconsejero por Morropón Oscar Echegaray, quien durante la campaña de segunda vuelta ofreció su apoyo a Servando García.