Alcalde de Cajamarca enfrenta su primer conflicto laboral en comuna

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, Víctor Villar Narro, ya enfrenta su primer conflicto laboral, por el despido de servidores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), afirmó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la comuna, Telmo Ishpilco Infante.

El dirigente, afirmó que “como cualquier cambio de gobierno tenemos este problema, no se ha podido registrar la asistencia de un 90% de los servidores CAS, compañeros que vienen laborando muchos años, tiene que renovarse su contrato en el curso del día o de la semana, para no tener inconvenientes para no perjudicar a la entidad municipal, debe tener bastante cuidado el nuevo jefe de recursos humanos”.

Ishpilco, reveló que son 371 trabajadores CAS, incluido compañeros antiguos que superan de diez a 20 años, afirmando que a ellos tienen que renovarlos, porque les asisten la normatividad, o sino recurrirán al Poder Judicial y les dará la razón para que retornen.

Anunció una reunión con el nuevo alcalde, sino que está en coordinaciones con los nuevos funcionarios, y también ocupado por el tema del aniversario de Cajamarca.

“Hemos conversado con el alcalde, antes que termine el año, tenemos un buen avance, lastimosamente el servicio CAS es anticonstitucional y como sindicato poco podemos hacer, no podemos presionar al alcalde para que los contrate, pero hay oficinas claves que no puede cambiar al personal por el cierre contable, con trabajo profesional y técnico”, concluyó.