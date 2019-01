La bicicleta de Jorge Muñoz

A seguir con la estrategia

Marlon Rodríguez, especialista en movilidad sostenible.

Lima trabaja desde los últimos once años una estrategia que posiciona a la bicicleta como uno de los medios de transporte que requiere la ciudad para reducir los altos índices de contaminación ambiental y como medio ideal para movilizarse en tramos no mayores a cinco o seis kilómetros. Para ello, el alcalde Jorge Muñoz trabajará en el acondicionamiento de la ciudad a favor de los usuarios de la bicicleta, porque es parte del plan que seguirá y por el que demostró que apuesta.

Estamos frente a un nuevo panorama favorable para la ciudad y para quienes promovemos el uso de la bicicleta. Desde ya se puede apreciar en redes sociales las diversas muestras de apoyo de los diversos colectivos y agrupaciones de ciclistas de la capital al mensaje de Jorge Muñoz.

Es hora de echar mano y continuar con la estrategia de la bicicleta para Lima y seguir con programas que fortalezcan su fomento. Duro reto para Muñoz y su equipo.

“Bicionarios”

Alejandro Granados, asesor de comunic. de Mobilis.

Se viene la segunda votación de la Ley Pro Bici y aún hay voces en contra que ignoran el esfuerzo de años. Más ciclovías no evitarán que nos choquen ni el acoso en las calles o la obstrucción por desmonte y autos parqueados. Es un proceso largo que involucra a todos. Como dijo Pepe Ricse, de Ciclismo Moyobamba: “Muchos exigen ciclovías con el deseo de correr y no es así... no pensemos en la pose de ser activistas y hagamos lo correcto”. Sí creen que Castañeda fue un desafío o que las multas son lo peor, miren la Masa Crítica de Sao Paulo, acorralada hace 1 año y amenazados con tanquetas de agua; o el sistema de alquiler de bicis de Australia (tildado de pro-terrorismo) que bajó por la obligatoriedad del casco; en la ausencia de infraestructura que tienen otras ciudades. El alcalde Jorge Muñoz acaba de renovar su compromiso con la movilidad sostenible y con él, todos los que promueven la Ley Pro Bici.