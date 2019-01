Keiko cambia de postura y apoya que se declare en emergencia a la Fiscalía

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció a través de Twitter para expresar su apoyo para que el Ministerio Público sea declarado en emergencia. Su postura contra el fiscal José Domingo Pérez se ha tornado a favor de una reforma integral tras las decisiones anunciadas por el presidente Martín Vizcarra.

Con prisión preventiva, la hija de Alberto Fujimori recordó que sigue enfrentando los momentos más difíciles de su vida. Sin embargo, prefirió negar cualquier influencia sobre la Fiscalía.

“Si tuviera alguna influencia, no estaría 65 días en prisión, lejos de mis hijas y mi esposo”, sostuvo. Añadió que “si algo he entendido en todo este tiempo es que el fuego se apaga con agua, no con más fuego. Los peruanos necesitan volver a confiar en sus instituciones otra vez”.

p. Keiko Fujimori: Estoy enfrentando los momentos más difíciles de mi vida. Me metieron presa dos veces en un mismo mes de manera injusta y arbitraria. Y sigo aquí a la espera de un debido proceso. (1/5) — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) 2 de enero de 2019

Si tuviera alguna influencia, no estaría 65 días en prisión lejos de mis hijas y mi esposo. Como cualquier peruana, tan solo pido un proceso justo. (2/5) — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) 2 de enero de 2019

Por ello, Keiko Fujimori expresó que el Ministerio Público no debe tener “dudas ni cuestionamientos”, con autoridades que garanticen la justicia y verdad, “sin sesgos ni privilegios para nadie”.

Si algo he entendido en todo este tiempo es que el fuego se apaga con agua, no con más fuego. Los peruanos necesitan volver a confiar en sus instituciones otra vez. (3/5) — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) 2 de enero de 2019

Necesitamos un Ministerio Público sin dudas ni cuestionamientos, con autoridades que le garanticen a todos los peruanos alcanzar la justicia y la verdad, sin sesgos ni privilegios para nadie. (4/5) — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) 2 de enero de 2019

Desde prisión, apoyó a la decisión de Martín Vizcarra para declarar en estado de emergencia la Fiscalía, pese a que desde la bancada fujimorista respaldaron la salida de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, ordenados por Pedro Chávarry. “Por eso invoco a Fuerza Popular a apoyar y priorizar la declaratoria de emergencia de forma inmediata”, indicó.

El fiscal Pérez estaba a cargo de la investigación contra Keiko Fujimori por presuntos aportes recibidos de Odebrecht.