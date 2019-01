“Levantamiento de la inmunidad de Mamani debe verse directamente en el Pleno”

Janet Sánchez, congresista oficialista, es consciente del importante rol que le toca asumir frente a una mayoría parlamentaria que hace de todo para proteger a sus cuestionando integrantes de su bancada. Asimismo, afirma que jamás renunciará a Peruanos por el Kambio y cuestiona la falta de gratitud del primer ministro, César Villanueva.

Hoy por la tarde hay sesión. ¿Cuál es la agenda?

Tenemos la acusación de la congresista Paloma Noceda, quien denuncia que el fujimorista Luis López Vilela le realizó tocamientos indebidos. Luego daremos cuenta de los descargos que envió el parlamentario Daniel Salaverry sobre la denuncia de presunto informe falso de su semana de representación... Estamos viendo la posibilidad de pasar a un marco de investigación directamente y siempre respetando el debido proceso. Esto se pondrá al voto.

¿En enero 2019 habrá más casos por resolver?

Tenemos varios informes finales que nos falta analizar y votar. Tenemos otros casos en etapa de audiencias. Y, además, tenemos denuncias nuevas. Hay varios que tenemos que resolver como los referidos a María Elena Foronda, Lizbeth Robles, la audiencia del caso del congresista Héctor Becerril y otros casos.

¿El caso de Becerril es la presunta intromisión en las elecciones del CNM y el pedido para que voten por el candidato de Fuerza Popular, según la denuncia?

Este caso se suspendió porque estaba siendo visto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Los congresistas de Fuerza Popular argumentaron que estaba siendo visto en ese grupo y se puso al voto la suspensión del caso Becerril. No se ha archivado este caso. No puedo dar una fecha de la audiencia, pero voy a reunirse con mi equipo y después del dos de enero para fijar fechas para las sesiones pendientes y de audiencias.

Algunos congresistas sostienen que la Comisión de Ética no debería existir...

Esta comisión regula y controla la conducta de los congresistas. Aunque parezca mentira los parlamentarios se cuidan mucho de cometer actos contra la moral y siempre hay un reparo por la existencia de la comisión. Lo que se debería haber hecho es manejar la Comisión de Ética de manera objetiva desde el primer día. Nosotros le hemos dado otro giro.

Señora Sánchez, pero, por ejemplo, con el pastor evangélico, Juan Carlos Gonzales, que dice que pregona los buenos valores, la moral y defiende la familia, no hubo resultados. Incluso, cuando Gonzales presidia Ética se mandó al archivo del caso Ponce y con usted se le sancionó. ¿Cómo lo explica?

Mas allá de afiliaciones religiosas, creo que es por formación y principios que te han inculcado. Para mí eso es sumamente importante desarrollar estos valores. Hay un sentido de algunos colegas de querer proteger a sus colegas de bancada y es un error tremendo. Con este tipo de actos traen abajo la imagen del Parlamento. Hay que ser coherentes con la formación que tiene cada uno.

¿Y por qué cree usted que Fuerza Popular nunca entendió el real trabajo de Ética? Todos somos testigos que blindaron a fujimoristas.

Los congresistas no nos debemos a los colegas. Lo que debe primar en nosotros son los principios. Creo hay una mala percepción de los colegas de Fuerza Popular. Ellos (los fujimoristas) se han perjudicado. Mira el error tremendo que han cometido.

¿Cuál es ese error?

Me estaba preguntando "¿por qué tanto odio con el fujimorismo?" y alguien me respondió "porque se lo han ganado a pulso", y eso, de repente, puede ser unas de las razones por las que no han sido responsables al tratar a un colega de su grupo que ha cometido faltas éticas. Ellos mismos (los fujimoristas) se han desprestigiado y ellos (Fuerza Popular) han hecho que como Congreso nos ganemos la desconfianza del pueblo y no me parece justo. Nadie es perfecto, pero hay que trabajar con transparencia.

Hay congresistas que dicen que usted tiene una agenda propia y que no analiza casos de su bancada.

Eso es mentira. Tengo casos de Mercedes Aráoz y de Carlos Bruce, así como un informe final del caso de Gilbert Violeta. Yo no blindo a nadie.

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, dice que no han tenido un mal manejo de la Comisión de Ética. ¿No cree que el señor fujimorista no está muy cercano a la realidad?

Mira, bueno, es su opinión. Que te puedo decir. Es una opinión errada y a las pruebas nos remitimos. Hay que ser conscientes de los errores que hemos cometido.

Señora Sánchez, ¿pero usted cree que si Fuerza Popular se quedaba en la presidencia de la Comisión de Ética se habrían sancionada a Yesenia Ponce y a Moisés Mamani?

Yo no lo creo. Es más, la parlamentaria Yesenia Ponce ha regresado al Congreso y es muy grave de parte de los integrantes y del que preside la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que ni siquiera hayan abierto investigación a Ponce que ha falsificado documentos...A Mamani, la Fiscalía del Callao ha pedido el levantamiento de su inmunidad (porque lo investiga por tocar indebidamente a una aeromoza de Latam). Espero que de que la misma forma que han actuado en otros casos, el pedido de Mamani se vea directamente el Pleno y exhortó a la Mesa Directiva y a la Junta de Portavoces.

¿Y no se golpea su trabajo al ver a Ponce en el Congreso como si nada hubiera pasado?

Es preocupante porque los colegas que deben tomar decisiones en el Parlamento no consideran las recomendaciones de Ética. Para muchos esto es una burla.

¿Estaría de acuerdo con que las nuevas bancadas puedan integrar Ética?

Totalmente de acuerdo. Yo tengo un proyecto que propone tener un integrante por bancada en Ética.

En los pasillos del Congreso se comenta que usted se va a ir de Peruanos por el Kambio. ¿Cuándo se va?

¿Yo? De ninguna manera. Yo soy militante y fundadora de Peruanos por el Kambio. Yo no puedo abandonar a mi bancada ni a mi partido.

¿Y aprueba al presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva?

El premier ha tenido frases discordantes que dan mucho que pensar. En lo personal, creo que es vergonzoso y humillante cuando dice que el presidente de la República no tiene bancada y eso no es justo. Si buscan, con todos y sus errores, la bancada de PPK siempre ha defendido las políticas del Gobierno. Desde el presidente Pedro Pablo Kuczynski hasta a Martín Vizcarra.