Bomba de tiempo

El lunes 31 un abogado habló con Gonzalo Chávarry por la mañana.

–Lo llamé para saludarlo por Año Nuevo. Estaba tranquilo. No me dijo nada de la destitución –dijo, refiriéndose a la remoción de los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez, la noche de Año Nuevo.

En la Junta de Fiscales Supremos, de cinco miembros, tampoco se había hablado de la ratificación o no de los fiscales de lavado de activos que serían removidos. Esta junta está dividida desde el día de la juramentación de Chávarry, el 20 de julio del 2018. Dos lo apoyan, y con él mismo hacen una mayoría de tres. Son Tomás Gálvez y Víctor Raúl Rodríguez. Otros dos lo combaten: Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos. Gálvez y Rodríguez, los aliados de Chávarry, tampoco sabían, en la mañana del 31, que Vela y Pérez perderían sus cargos.

“UN SUICIDIO”

Un fiscal superior, opositor a Chávarry en el Ministerio Público, opinó, el lunes por la mañana:

–No creo que destituya a Vela y Pérez –el rumor sobre la medida circulaba desde fines de noviembre–. Sería su suicidio.

La decisión de producir los cambios, pues, se la tenía bien guardada el Fiscal de la Nación. Se la habían recomendado personajes importantes de su entorno porque había perdido liderazgo. Le estaban faltando el respeto. No bien fue nombrado, el fiscal Domingo Pérez declaró en un programa de televisión que carecía de idoneidad. En otra ocasión, a la salida de una audiencia judicial, pidió su apartamiento del cargo. Más tarde los fiscales arguyeron ante el juez Richard Concepción y ante una Sala de Apelaciones, que su trabajo era obstaculizado porque la organización criminal que dirigía Keiko Fujimori tenía poder dentro del Ministerio Público. La hipótesis de ambos era que Chávarry era funcional a los investigados.

DEMASIADO TARDE

El Fiscal de la Nación organizaría, de acuerdo con la hipótesis, los diversos procesos disciplinarios iniciados contra el fiscal Domingo Pérez, así como alistaría un golpe definitivo contra los investigadores, destituyendo a uno de ellos o a ambos. Chávarry llegó a acumular tres imputaciones lanzadas desde su institución. Pérez pidió investigarlo por obstruir su trabajo en el caso Odebrecht con pedidos de información improcedentes. En agosto una fiscal del Callao había presumido su pertenencia a Los Cuellos Blancos del Puerto, la mafia de los magistrados corruptos.

De modo que no solo había una cuestión de autoridad. Diversos fiscales comprometían directamente al Fiscal de la Nación con organizaciones supuestamente criminales. Algunos consejeros de Chávarry, sin embargo, consideraban que el cambio debía hacerse con prontitud. En el fin de año, con una ola de solidaridad favorable a los fiscales en la opinión pública, y cuando había diligencias importantes en camino –la firma de un convenio con Odebrecht, manifestaciones de representantes de la empresa– una remoción sería interpretada como una patraña contra las investigaciones.

DESAYUNO DE APOYO

–Una destitución a estas alturas objetivamente afectaría los procesos –dijo una fuente del Ministerio Público que fue partidaria de remover a los fiscales por insubordinación–. Esa destitución tenía su tiempo –añadió–, y ese tiempo ya había pasado.

Chávarry recibió aliento para su decisión en un desayuno con ochenta magistrados cesantes del Ministerio Público celebrado en el hotel Sheraton, el 5 de diciembre. Destacaba la ex Fiscal de la Nación Gladys Echaíz, quien se sentó a su lado, junto con la ex suprema, Nora Miraval. En su discurso, largamente aclamado, Chávarry dijo que daría su vida para evitar que pisotearan al Ministerio Público. Por su parte, Mercedes Vélez, ex fiscal provincial, presidenta de la asociación de cesantes, dijo que apoyaba la gestión de Chávarry.

–Lo que se está aplaudiendo ahora es la falta de respeto –dijo–. No hay respeto por la persona ni la institución, y no hay lealtad.

En esa reunión, según una fuente presencial, hubo consenso en que Vela y Pérez debían ser destituidos.

DOS CONSECUENCIAS

Ahora el tema del principio de autoridad dentro del Ministerio Público es menor, considerando dos posibles consecuencias de la remoción: el impacto en los procesos investigativos y el escalamiento de la crisis política. Lo primero se va a conocer antes del primer mes. Lo segundo es una dimensión desconocida, una bomba de tiempo. Las protestas podrían producir una salida de Chávarry si el presidente Martín Vizcarra somete o destruye, con apoyo popular, a la mayoría del Congreso.

Mientras tanto, está a punto de anunciarse la decisión de la Segunda Sala Nacional de Apelaciones sobre la prisión preventiva de Keiko Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular. El motivo principal para mantenerla, según arguyeron los fiscales destituidos, era la capacidad de obstrucción a las investigaciones que desplegarían los imputados en libertad. La hipótesis fue, precisamente, que el Fiscal de la Nación era un brazo de la supuesta organización criminal investigada. El juez Richard Concepción la recogió en su sentencia.

LA OBSTRUCCIÓN

Cabe preguntarse ahora si la destitución de los fiscales funcionará en contra del levantamiento de la prisión preventiva de Fujimori. La idea ofrecida al tribunal es que con ella en libertad la investigación podría ser dinamitada en su propio centro de operaciones. Ya están despedidos sus acusadores. Si la tesis es correcta ahora Chávarry podría trabajar para la impunidad, como dicen en un comunicado los fiscales supremos Sánchez y Ávalos.

En este contexto posterior a las destituciones los posibles excesos de los fiscales y del juez Concepción –que tenían a la opinión pública y a la mayor parte de la prensa a sus pies–, pasarán a un segundo plano. El punto de mayor relevancia será si la capacidad de obstrucción de Fuerza Popular ha aumentado. Los nuevos acontecimientos hacen más complejo el análisis de la Sala de Apelaciones presidida por César Salhuanay.

LA HIPOTECA

Gonzalo Chávarry no tiene evidencia de corrupción ni de pertenencia a los Cuellos Blancos. Pero entre las acusaciones en su contra, la de su falta de imparcialidad tiene innegables indicios. Aparece hipotecado al fujimorismo en su lucha contra el amplio sector que desea desplazarlo. El mismo día que Keiko Fujimori criticó su inacción ante la supuesta compra de votos para salvar a PPK, acusó constitucionalmente a un ex ministro. Después no deslindó cuando fueron mostrados chats en su favor de dirigentes de Fuerza Popular. Luego anunció la persecución penal a Vizcarra y a ex ministros de PPK. No faltarán quienes digan que los fiscales destituidos también eran parciales. Quizá, pero él no puede parecerlo. En su despacho contrató asesores profujimoristas. Uno de ellos fue visto mirando al congresista-testigo de la fiscalía Rolando Reátegui en una televisión.

–¡Traidor! –exclamó, como si estuviera en la casa de Keiko. ❧