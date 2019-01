“No hay retorno: o se va el fiscal Chávarry o se frustra la lucha anticorrupción”

El jurista Javier de Belaunde advirtió que el cambio de fiscales del Equipo Especial Lava Jato pone en riesgo el acuerdo de colaboración que se debe suscribir con Odebrecht. Remarca que el blindaje a Chavarry de la mayoría fujimorista con el apoyo del Apra demuestra que los más favorecidos son los investigados Alan García y Keiko Fujimori.

¿Cómo califica el cambio de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo Lava Jato por el cuestionado fiscal de la Nación, Pedro Chávarry?

En la forma y el fondo me parece verdaderamente lamentable. El fiscal de la Nación escoge las últimas horas del 2018 para adoptar esta medida, me imagino que tratando de sorprender a todos en un día festivo. Tal como se ha puesto la situación, que me parece tremenda, es un punto del que no hay no retorno: o se va el fiscal Chávarry o se frustra la lucha anticorrupción.

¿Es un golpe a la batalla contra la corrupción?

Creo que sí. La resolución que cesa a los fiscales Vela y Pérez carece de motivación. Es arbitraria por ello. Aparte de este golpe a la lucha anticorrupción, el sistema de justicia padece de incredulidad ciudadana desde hace más de 40 años, más del 70% de la población desconfía de ella, y la actuación de los fiscales removidos y del juez Richard Concepción Carhuancho han hecho resurgir la fe en gran parte de los peruanos de que hay funcionarios en el sistema de justicia que son probos y están tratando de hacerlo bien. Es paradójico y lamentable que el señor fiscal de la Nación, sin atender a la percepción ciudadana, golpea a quienes gozan de este reconocimiento.

¿Con su decisión Chávarry ha perdido más legitimidad y puede ser removido en el marco constitucional?

La actitud del fiscal de la Nación deslegitima más aún su presencia en el jurado para elegir la nueva Junta Nacional de Justicia. Se quiere hacer algo nuevo, que rompa con el Consejo Nacional de la Magistratura y sus prácticas. Tanto que hasta de nombre le han cambiado. Las prácticas de Pedro Chávarry deslegitiman su presencia en un jurado que pretende un cambio en la Justicia. No sé si la conformación de nuevas bancadas en el Congreso pueda motivar algún tipo de cambio de este manifiesto blindaje que tiene, pues es increíble que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales hasta el momento no debata las denuncias en su contra. Pero lo burdo de la maniobra de Chávarry puede provocar reacciones distintas en el Parlamento.

El presidente Martín Vizcarra presentará un proyecto para declarar en emergencia el Ministerio Público y pidió que lo vea con carácter de urgencia para no llegar a una cuestión de confianza. ¿Qué le parece?

Sobre lo anunciado por el presidente Vizcarra, parece una respuesta condigna con la gravedad de la situación, pero habrá que esperar a conocer el proyecto para dar opinión sobre la validez de este camino y que esté dentro del marco constitucional. Por otro lado, me parece interesante el llamado del exdecano del Colegio de Abogados de Lima Mario Amoretti para que la Junta de Fiscales revise lo decidido por el fiscal Chávarry, aunque por la composición de la Junta de Fiscales parece complicado.

El exprocurador Iván Montoya dice que los jueces que tienen pendientes amparos para evitar interferencia en procesos sobre Lava Jato podrían anular la decisión del fiscal de la Nación vía medida cautelar. ¿Es posible?

Sí es posible. Además, hay pendiente un pedido de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y probablemente ese pedido se podría variar para que los repongan.

¿Tendrán algún efecto las protestas de la población?

Poco a poco se irá tomando conciencia de que la decisión del fiscal Chávarry ha generado una suerte de terremoto. La población está reaccionando, las instituciones también, y creo que con el devenir de los próximos días puede provocar cambios dramáticos, incluso en instituciones que lo están blindando.

¿Se refiere al Legislativo?

En el Congreso, pero no descartaría que también en la Fiscalía.

¿Qué pasará con el acuerdo de colaboración eficaz que deben firmar en unos días con Odebrecht? El procurador del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, ha advertido que peligra la suscripción.

Creo que sí hay un evidente peligro. Yo no conozco las calidades personales de los nuevos fiscales nombrados, pero por más competentes que sean, es absolutamente imposible que en pocos días se pongan al tanto de todo lo que se ha investigado.

El fiscal Chávarry anunció que hará público el contenido del acuerdo que debe ser reservado, ¿eso es invalidarlo?

Efectivamente. Suena atractivo decir que hará público y puede sonar bien para las tribunas, pero quienes manejan el derecho penal saben que hay diligencias y cuestiones reservadas para no perjudicar los fines de investigación. Evidentemente, esta publicidad prematura es perjudicial. Y también quiero llamar la atención de que hay gente inocente que es investigada y cuyas vidas están siendo severamente alteradas, entonces, esta frustración no solo favorece y oculta a los culpables, sino perjudica a personas inocentes que no pueden salir de esta lista de sospechosos.

Y pone en riesgo a los colaboradores eficaces en Perú...

Efectivamente.

¿Quiénes estarían detrás de esta decisión? ¿Keiko Fujimori y Alan García, que son los que más ganan con este cambio? Los únicos que respaldan la decisión de Chávarry son los apristas y los fujimoristas…

Para no entrar en suposiciones hay que analizar los hechos. Hay una serie de denuncias constitucionales contra el fiscal Chávarry que están bloqueadas en el Congreso por la mayoría fujimorista, respaldada por el Apra. El fiscal de la Nación tiene su seguridad en este respaldo, y ahora sale a remover a los fiscales que están investigando a un expresidente de la República que para eludirlo intentó algo tan teatral como el asilo y a la lideresa del partido que lo blinda en el Parlamento. No son suposiciones. Hay que observar los hechos para darse cuenta a quién se favorece. ❧