Fiscal Vela acusa de “ilegal” su remoción del Equipo Especial Lava Jato

Ilegal fue la orden del Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, para realizar cambios en el Equipo Especial Lava Jato, así lo consideró el magistrado Rafael Vela, removido junto a José Domingo Pérez del grupo investigador.

Explicó que la acción es ilegítima debido a que “toda decisión tiene que ser motivada y los argumentos presentados por él son falsos”.

PUEDES VER Vela recordó que Chávarry sacó a Marcial Páucar de Equipo Especial

Rafael Vela señaló dos puntos al respecto: la información que Pedro Chávarry acusa no haber recibido pese a que lo solicitó, los cuestionamientos de José Domingo Pérez a este y vaguedades del Fiscal de la Nación.

“Nosotros hemos cumplido escrupulosamente con entregar toda la información que requiere”. Añadió que no se le presentó a Chávarry los acuerdos de colaboración eficaz, dado que “por disposición de ley, son reservados, por tanto, no podemos hacerlos de conocimiento ni al Fiscal de la Nación ni a nadie que no tenga la legitimidad”.

Asimismo, añadió que Pedro Chávarry ha ignorado las resoluciones del Órgano de Control Interno (OCI) sobre la indagación en los cuestionamientos de José Domingo Pérez. “Él ha sostenido que las críticas recibidas lo llevan a una argumentación de infracción de unos deberes que son propios e inherentes de la función fiscal, pero no dice que el OCI archivó de manera definitiva esta investigación. Por tanto, está desconociendo la atribución de estos órganos”, señaló.

Finalmente, Rafael Vela indicó que el titular del Ministerio Público recurre a una “serie de cuestiones vagas e imprecisas”, dado que toca puntos de requerimientos sin detallar los casos, “solamente hace alusión a información no contestada”.