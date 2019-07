Cateriano: “El fujiaprismo quiere bloquear el acuerdo con Odebrecht”

El ex presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, afirmó que la única manera de lograr arrinconar al fujiaprismo es protestar por todo el Perú, esto luego que Pedro Chávarry removiera a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.

Además, Cateriano recalcó que al fujiaprismo solo le interesa obstruir la justicia y evitar que se conozca la verdad.

“Que continúen las protestas pacíficas porque va ser la única manera de arrinconar al fujiaprismo. El fujiaprismo no tiene en cuenta el respaldo mayoritario que la ciudadanía le ha dado al presidente Vizcarra (…) Lo que quieren ellos es claramente bloquear el acuerdo con Odebrecht y evitar la acción de la justicia continúe”, dijo en Canal N.

El ex primer ministro aseguró que a la mayoría del Congreso no le importan los intereses de todos los peruanos. “Para el Congreso lo primero es la defensa de sus líderes políticos que estaban amenazados por la acción de la justicia, no estaban amenazados políticamente”, precisó.

PUEDES VER Pedro Chávarry retira a Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial

Pedro Cateriano recordó que el único interés que mueve a Fuerza Popular y el Apra es salvar a Keiko Fujimori y Alan García de las investigaciones.

“Para el fujiaprismo el fin justicia los medios, lo hemos visto. Para estos señores lo primero es defender el pellejo del señor AG y la señora K, luego están los intereses nacionales. Hay que reconocer que son eficientes”, recalcó.