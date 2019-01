Richard Concepción Carhuancho: “Mil veces que me maten a que me deshonren”

A raíz de los sucesos que lo ponen a Ud. como uno de los personajes del año, ¿cree que se ha revitalizado la justicia?

Yo lo tomo con mucho aprecio, con mucha consideración; es un honor para mí que se reconozca mi trabajo. ¿Eso qué hace? Pues no más que motivarme a trabajar con mayor responsabilidad y con mayor independencia. Eso es lo que genera en mí el reconocimiento en las personas. Yo le pido a la opinión pública que confíe en el sistema de administración de justicia. Hay una nueva generación de jueces y fiscales que están haciendo su labor de manera impecable. Siempre me he mostrado en contra de cualquier método de interferencia con las instituciones del Estado para satisfacer intereses privados. Eso debemos descartarlo.

Interferencia, podría ser...

Siempre he estado en contra de todo tipo de actividad encaminada a interferir con la labor independiente que cumplen jueces y fiscales. La idea es que se descubra todo, por la sanidad del sistema de administración de justicia. Es más, yo hago un pedido a la opinión pública, que si detectan malos funcionarios, malos magistrados, hay que denunciarlos.

¿Qué expectativa tiene en ese caso para el próximo año?

Me excuso de dar opinión sobre asuntos privados.

¿Y sobre casos en general?

Simplemente cumplir a cabalidad el compromiso que [se] tiene para validar mis funciones de manera muy rigurosa e independiente. Siempre mi política va a ser puertas abiertas a los medios de comunicación.

¿Usted ha conversado alguna vez con Edwin Oviedo?

Sobre ese tema quiero ser enfático: jamás me he comunicado, ni de manera personal ni de manera telefónica ni por ninguna vía, con esta persona. Jamás me he comunicado. Es más, el teléfono que se me atribuye, no me pertenece. Nunca he sido titular de esa línea telefónica.

¿Ni se lo han presentado?

Jamás. Nunca lo he conocido de manera directa e indirecta. Nunca lo he conocido a Edwin Oviedo.

¿La sala judicial que usted integra nunca ha tenido algún acercamiento a sus casos?

Ninguno. No he tenido ocasión de ver este caso. Por eso digo, niego cualquier vínculo con esa persona. En la propia nota llaman a ese número telefónico y entiendo que ha contestado un tal “Quispe”.

¿No conoce a alguna persona con ese apellido que esté vinculado al señor Oviedo?

Jamás. Nunca he sido titular de ese teléfono. A mí me extraña, me tomó por sorpresa esta información. Quien le habla, solo tiene un número telefónico. Cada cierto tiempo lo vengo cambiando. El último número data de octubre de este año, y no es ese número. Mi teléfono personal está a mi nombre.

¿Cree usted que hay una campaña para desacreditarlo?

Yo soy muy respetuoso de los medios de comunicación. Siempre he sido una persona que siempre he estado sujeto al escrutinio público y muy abierto a la crítica. Lo que sí veo, en todo caso, es un intento de desprestigio hacia mi persona. No puedo darle otra lectura. Es un intento de desprestigio hacia mi persona, vinculándome con una persona que no conozco y nunca he tenido un vínculo. Es más, yo soy muy cuidadoso respecto a mis reuniones privadas. No suelo vincularme con nada.

¿Qué le genera suspicacia?

Yo sí sabía que, viendo casos de crimen organizado, estaba expuesto a todo tipo de riesgo. Yo dije, estoy preparado para todo. Pero lo que siempre es bueno defender a capa y espada es mi honorabilidad. Lo reitero: por encima de todo, voy a defender mi honor y prestigio, que siempre he tratado de cuidar a cabalidad todo el tiempo. Mil veces que me maten a que me deshonren.

¿Tomará alguna acción?

No, yo no voy al medio de comunicación, sino voy al tema de la campaña de desprestigio. Sería bueno averiguar quién está detrás de eso. Porque yo veo una campaña de desprestigio a los operadores de justicia que están cumpliendo a cabalidad sus funciones. Hemos visto campañas de desprestigio, y creo que yo –personalmente- estoy preparado para todo eso. [ Estoy Dispuesto] a dar la cara en todo momento.

¿Hay un reconocimiento al avance de los operadores del sistema de administración de justicia, pese a las críticas?

Siempre lo he dicho, siempre es saludado el descubrimiento de 'Los Cuellos Blancos'. Qué bueno que se descubra y que se llegue hasta las últimas consecuencias. Siempre he felicitado la labor de las doctoras Castro y Sánchez, que tienen a cargo (en el Callao) la investigación (de los magistrados involucrados en el caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto'). Siempre he felicitado y saludado el trabajo que realiza el fiscal Carrasco de Chiclayo, así como el trabajo del coronel Harvey Colchado del grupo ‘Constelación’. Yo creo que hay una nueva generación de magistrados que trabajan para evitar la impunidad. Debemos evitar interferencia a su labor.

Magistrados a los que también se intenta desprestigiar…

Esta nueva generación que está realizando su labor a cabalidad ya ha dado muestras de su valía. Han dado muestra de su total independencia, pero yo creo que no se van a dejar amedrentar con lo que se viene, porque tienen una política muy parecida a lo que yo pienso. Estamos preparados para todo.

¿Descarta usted dedicarse a la política algún día?

Lo descarto totalmente. No pasa por mi mente dedicarme a la política.